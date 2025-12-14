從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

▲雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌。（圖／記者游瓊華翻攝，下同。）

記者游瓊華／雲林報導

邁入第七屆的「雲林巾彩耕地藝術節」今（13）日在虎尾同心公園揭幕，草地上鋪展的不只是市集與舞台，更是一條從地方產業出發、延伸至生活場景的實踐路徑。活動首日不少親子家庭、年輕遊客與在地居民一早便走進園區，人潮在公園步道、市集攤位與舞台前緩緩流動，替虎尾冬日週末增添熱鬧氣息。

虎尾毛巾產業長年深植地方，從代工製造到品牌轉型，近年逐步走向機能、設計與永續。今年活動主辦單位之一的雲林縣毛巾產業科技發展協會指出，毛巾不再只是日用品，而是能被看見、被理解的生活物件。透過節慶形式，讓產業走出工廠，直接面對使用者，是近年巾彩節持續嘗試的方向。

今年在立法委員劉建國協助下，虎尾毛巾也實際走進更多高頻使用場域，包括長照機構、護理之家、老人福利團體及大型連鎖健身房，讓地方製造的產品回到真實生活場景中被反覆使用、檢驗與認同。毛巾科技協會理事長巫金周表示，這樣的媒合不僅是銷售，更是產業與社會需求的對話，也為後續走向國際展會累積實力與信心。

活動首日清晨，由健走活動為節慶揭開序幕，參與民眾沿著虎尾街區與綠地前行，在運動中感受土地尺度。隨後，同心公園內的市集逐漸熱鬧起來，毛巾品牌、在地農產與商圈攤位交錯排列，不少家庭邊逛邊挑選毛巾禮盒與雲林農產品，消費後再轉往街區使用商圈消費券，讓節慶人流自然延伸至城市日常。

舞台區則傳來音樂與笑聲，親子互動表演輪番登場，家長與孩子席地而坐，隨著節奏拍手應和。園區另一側的親子體驗區排起長隊，孩子們動手製作毛巾小物、參加寶寶造型活動，將原本柔軟實用的毛巾，轉化為創作素材與童年記憶。

今年新增的大地樂園與裝置藝術動線，則讓活動從「逛」延伸到「停留」。透過產業進化展示與裝置設計，觀展民眾得以理解虎尾毛巾如何從傳統織造，逐步走向機能研發與永續材料，讓產業故事不只存在於說明文字，而是融入整體空間經驗。

劉建國表示，虎尾毛巾是台灣少數仍保有完整聚落的傳統產業之一，透過節慶形式，讓更多人理解國產毛巾的品質與價值，也有助於地方產業長期發展。活動將持續至十四日，除市集與親子體驗外，壓軸的跨界表演也預計吸引不少民眾再次走進公園，為週末畫下句點。