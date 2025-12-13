　
    • 　
>
地方 地方焦點

《糖果屋的秘密》溫暖登場　台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

▲台南市勞工局13日晚間在新營文化中心舉辦親子藝文活動，兒童舞劇《糖果屋的秘密》溫暖上演。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓辛勤工作的勞工朋友在忙碌生活中也能放慢腳步、陪伴家人，台南市勞工局13日晚間在新營文化中心舉辦勞工休閒系列活動，邀請親子共同欣賞兒童舞劇《糖果屋的秘密》，現場洋溢笑聲與感動，市長夫人劉育菁也親臨現場，與大小朋友共享溫馨的週末夜晚。

勞工局指出，本次演出特別邀請享譽國內外的「藝姿舞集」擔綱演出。該舞集創立於台南，長年深耕本土文化，融合傳統民俗與現代舞蹈語彙，致力於傳承與創新並行，演出足跡遍及全球八十餘座城市，曾多次受邀參與南瀛國際民俗藝術節、藝術進區、城市舞臺等指標性藝文活動，是台灣極具代表性的民族舞團之一。

《糖果屋的秘密》劇情以親情為主軸，描述小男孩小漢為了分擔家庭困境，獨自走進森林尋找希望，卻誤闖神秘糖果屋的奇幻歷程。故事透過舞蹈與戲劇張力，帶領孩子思考誘惑、選擇與家庭支持的重要性，也傳遞「家，是面對世界最堅強後盾」的溫暖訊息。全劇節奏明快、畫面童趣，讓觀眾在歡笑中感受親情的力量。

勞工局長王鑫基表示，感謝文化局提供優質場地，讓活動得以順利舉行。看到許多勞工朋友攜家帶眷參與，深感欣慰。演出前也安排有獎徵答活動，以輕鬆互動方式宣導職場安全觀念，提醒勞工降低職災風險，並介紹勞工局設有專責服務員，協助職災勞工維護自身權益。

王鑫基強調，親子一同參與藝文活動，不僅能促進家庭情感交流，也能為孩子留下珍貴的成長記憶。勞工局未來將持續規劃多元休閒與藝文活動，讓勞工朋友在工作之餘，也能感受到城市給予的溫暖與支持。

