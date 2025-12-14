聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

▲台中市議員江肇國與美術園道商圈管委會共同主辦「聖誕公益音樂會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為營造溫馨的聖誕節氛圍，台中市議員江肇國今（14）日與美術園道商圈管委會共同主辦「聖誕公益音樂會」，邀請橙樂管弦樂團及果光樂團於西區美術園道演出，吸引在地民眾駐足聆聽，在悠揚樂聲中感受節慶氣息。民進黨台中市長候選人何欣純立委也到場參與，與民眾一同感受藝文與節慶交織的溫暖時刻。

江肇國表示，美術園道長期以來都是台中極具藝文氛圍的重要場域，過去黃國書委員曾邀請國立臺灣交響樂團，他也邀請逢甲管樂團、賦格樂團等優秀團隊演出，深受地方居民喜愛。觀察到在地民眾對音樂與藝文活動的高度支持，因此他每年都持續舉辦相關活動，希望讓美術園道的藝文能量不中斷。

▲何欣純表示，透過音樂會與藝文活動，不僅能讓市民在生活中感受到「平凡的幸福」，也有助於活絡地方經濟。（圖／記者游瓊華翻攝）

江肇國指出，雖然近年台中有國家歌劇院等大型藝文設施，但他始終認為，美術園道所展現的是更貼近生活、能讓居民自然參與的藝文空間與氣氛，盼透過音樂會與市集活動，逐漸擺脫過去因商圈磁吸效應導致人潮流失的情況。

江肇國也提到，過去幾個週末，高雄舉辦多元活動，讓市民在城市中有許多不同的休閒選擇，他希望台中也能持續累積這樣的藝文能量，讓市民在週末有更多可以親近音樂、走出戶外的好去處。

何欣純也表示，透過音樂會與藝文活動，不僅能讓市民在生活中感受到「平凡的幸福」，也有助於活絡地方經濟，打造一個悠閒、舒適、適合漫步的城市空間。她也指出，未來市政規劃將重視在地商圈與地方發展，透過文化活動、公共空間營造與整體街區規劃，讓商圈不只是消費場域，而是能夠承載生活、文化與社區交流的重要空間，進一步帶動地方整體活力。

江肇國強調，希望藉由持續舉辦藝文活動，重新擦亮美術園道的招牌，讓更多市民認識這裡是一個適合闔家前來休憩、用餐、購物與欣賞藝文表演的好去處，讓藝術真正走進日常生活。

▲「聖誕公益音樂會」邀請橙樂管弦樂團及果光樂團於西區美術園道演出，吸引在地民眾駐足聆聽。（圖／記者游瓊華翻攝）