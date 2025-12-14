　
地方 地方焦點

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

▲民進黨立委陳亭妃14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式對外發表《陳亭妃與台南市民的約定書》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式對外發表《陳亭妃與台南市民的約定書》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨立委陳亭妃14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式對外發表《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出從城市治理、產業發展、交通建設到社會福利的完整施政藍圖。

陳亭妃強調，台南的未來不是少數人決定，而是要由市民共同選擇，「人民是頭家，我的責任就是把大家的期待變成具體行動。」

陳亭妃表示，選擇在關廟聯誼會發表約定書別具意義，這裡是民主前輩長年交流的重要據點，承載台南深厚的民主記憶與情感。她也感謝多位民主前輩協助安排活動，希望在這個有歷史重量的地方，向市民報告自己27年來從政不變的初心，以及對台南下一個階段的承諾。

她指出，27年從政歷程中，始終把台南當作一生的「牽手」，尤其過去8年走遍台南37區，長時間蹲點傾聽基層聲音，不斷修正、充實市政構想。《與市民的約定書》正是多年民意累積的成果，也是她對台南未來發展的具體承諾。

▲民進黨立委陳亭妃14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式對外發表《陳亭妃與台南市民的約定書》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在約定書中，陳亭妃提出「1到7」整體發展藍圖，包括：「一個大台南」，以整體治理思維打破行政邊界；「串連溪南溪北」，縮短城鄉差距、均衡資源分配；「科技三軸」，推動後壁花卉產業園區、南科園區與沙崙綠能AI產業園區，帶動產業升級與就業；「四季農漁產」，建構冷鏈系統與災損申報SOP，完善內外銷通路，讓農漁民全年有保障；「五大觀光軸」，串聯宗教、文化與農漁特色，打造具國際吸引力的台南；「福利六都齊」，全面比照六都社福標準，只要台南不足就一次補齊；「交通七彩行」，以完整路網與軌道建設打通台南交通任督二脈。

▲民進黨立委陳亭妃14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式對外發表《陳亭妃與台南市民的約定書》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在交通政策方面，陳亭妃進一步說明，「交通七彩行」將以四橫三縱快速路網為核心，包括台84、國道8號、北外環道、台86快速道路，以及國道1號、國道3號與台61西濱快速道路，同步推動鐵路地下化與立體化、捷運環狀線、觀光輕軌、糖鐵五分車及自行車道系統，全面提升交通安全與便利性。

社會福利方面，陳亭妃承諾，上任後將立即以2026年六都社福標準為基準，從幼兒、青年、婦女、勞工到長者全面盤點，只要台南落後就一次補足，並推動65歲以上長者健保費全面免繳（取消排富），同時整合長照體系、強化長照3.0量能，讓長輩安心養老、生活有尊嚴。
此外，她也強調將同步強化教育、體育與基層安全，包括打造教育十大美景、建立體育選手分級訓練制度、提升國手營養與獎勵，同時改善警消人員福利，面對極端氣候提前演練並訂定明確救災SOP。

▲民進黨立委陳亭妃14日下午於關廟聯誼會舉辦「人民是頭家・陳亭妃與市民的約定」說明會，正式對外發表《陳亭妃與台南市民的約定書》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃最後表示，「27年的堅持，我始終相信，台南值得更好。」她已準備好承擔責任，將以溫柔而堅定的力量，顧好「台南」這個家，帶領城市邁向下一個里程碑。

