生活 生活焦點

公投首採電子連署　自然人憑證爆量申請　用途一次看

▲公投連署上線，自然人憑證成關鍵工具。（圖／內政部）

▲公投連署上線，自然人憑證成關鍵工具。（圖／內政部，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近期因多案公投首度採用「電子連署」方式，帶動自然人憑證申辦熱潮，全台申請人數明顯暴增，甚至一度傳出部分戶政事務所出現「卡荒」。內政部表示，需求短時間急遽上升所致，目前已自即日起陸續補貨9萬張晶片卡，並強調自然人憑證用途廣泛，不僅限於公投連署，更是重要的個人數位身分工具。

民團推動廢止《憲法訴訟法》與《選罷法》修法等4案公投，必須使用「實體自然人憑證」進行電子連署。民團統計，自11月底起短短13天，全國自然人憑證發卡量突破7.7萬張，部分縣市戶所晶片卡一度用罄。對此，內政部回應，自然人憑證晶片卡供應無虞，近期卡管中心每週出貨近1萬張，並提醒民眾可跨戶所申辦，避免集中於戶籍地戶所。

內政部指出，自然人憑證採非對稱加密技術，具備身分識別與數位簽章功能，加密資料即使遭攔截也難以破解，能有效降低個資外洩風險。目前全台已有超過1400個應用系統介接，涵蓋報稅、金融、司法、社福、戶政與地政等多元領域，讓民眾可在線上完成多項原需臨櫃辦理的業務。

▲公投連署上線，自然人憑證成關鍵工具。（圖／內政部）

在財稅與金融應用上，自然人憑證可用於線上申報綜所稅、地方稅，免費查詢個人信用報告；銀行或純網銀開立數位帳戶時，使用自然人憑證驗證屬於「第一類帳戶」，非約定轉帳額度較高。股民也能透過「股東e服務平台」進行電子投票，未來還規劃提供數位紀念品等服務。

社會福利與生活應用方面，民眾可透過勞保局e化服務系統查詢勞農保年資、給付與勞退專戶資料；健康存摺則能下載近一年就醫與用藥紀錄。另有條件式線上申換護照服務，只要符合成年設籍、護照未遺失且資料未變更等條件，即可線上申請並本人領照。戶政與地政服務亦能線上申辦戶籍電子謄本、法院判決離婚、住址隱匿或查詢入出國紀錄等。

除實體IC卡外，內政部也推動「行動自然人憑證」App，民眾無須攜帶讀卡機即可完成身分驗證與數位簽章。截至12月10日，實體自然人憑證有效數已達347萬餘張，行動自然人憑證約71萬張。內政部同時提醒，自然人憑證屬個人專屬工具，務必牢記「憑證不外借、密碼不透露」，避免遭詐騙集團利用而衍生人頭帳戶、個資外洩或法律責任等風險。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

陸籍男配偶增長引國安危機？內政部說明

近期有民眾投書媒體，質疑陸籍男性配偶近年成長27.8%，並指出同性婚姻中有9成為「中國男性娶台灣男性」，質疑中國透過同性婚姻大量輸入男性，恐涉及國安問題。內政部今天發聲明澄清。

替代役教召系統要來了！一堆人搖頭：不敢查

替代役教召系統要來了！一堆人搖頭：不敢查

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

曝小紅書將手機資料全回傳中國　內政部：兩岸網路唯一直通高速公路

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

11月出生率又下跌比10月少生1512人　雲林、台東、竹市生最多

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

憲訴法電子公投連署踴躍！自然人憑證傳缺貨　內政部曝實際狀況

自然人憑證電子連署戶政服務數位身分內政部

