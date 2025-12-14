暨大獲評世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名發布會在暨大舉辦。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名日前發布，國立暨南國際大學在歷年規模最大和競爭最激烈的全球105國、1745所大學中脫穎而出，獲評比為第30名，連續九年穩居前50強，日前更舉辦全球排名發布會、創台灣高等教育史首次紀錄，象徵台灣綠色治理模式已獲國際肯定。

「2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇」於12月4日至6日在暨大登場，吸引16個國家、70所大學、120位大學領袖到場參與；暨大表示，該校以紮實的基礎設施管理、創新的能源轉型策略與全校性的永續課程系統，與台灣6所大學共同進入全球前50名。

▲▼副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞、環境部長彭啟明發表演講。

副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞表示，大學在面對氣候變遷時扮演關鍵角色，不僅是知識領航者，也是社會淨零轉型的核心引擎，台灣學界長期投身綠色科技、能源轉型及永續研究，已展現堅定的國際承諾；政府將持續深化國際合作，強化跨域研究與人才培育，並期望透過此次會議深化全球交流，把理念化為具體行動。

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名日前發布，暨大於1745所大學中躍升第30。

環境部長彭啟明也出席發表演講，宣佈2025年為「碳定價元年」，啟動碳費先行、邁向碳交易的雙軌制，並試行台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制）；他重申2050淨零路徑，強調攜手大學培育綠領人才，面對上月舉行的COP30（第30屆聯合國氣候變化大會），台灣亦成立戰情中心接軌國際，展現台灣作為世界良善力量的決心。

暨大校長武東星表示，2025年 UI GreenMetric 全球排名發佈會以「在地實踐，國際行動」為核心精神，邀請全球大學領袖走進南投，目的是向世界宣示台灣的大學不僅能產出高品質學術成果，更能以實際行動回應真實世界的氣候挑戰，呈現屬於台灣的永續經驗。

本次活動特別舉辦「將 SDGs 融入課程與大學治理」圓桌論壇，由陽明交通大學教授胡均立率先進行專題報告，剖析台灣大學在SDGs落實上的階段成果，並深入分析台灣在能源、經濟與氣候方面面臨的依賴與風險，強調大學在公私部門之間扮演關鍵橋樑角色；接續由暨大及印尼國家大學、泰國暹羅大學、馬來西亞國立大學、巴西聖保羅大學及德國比爾肯費爾德環境校區等多位校長與代表進行深度對談，從跨文化比較、執行挑戰到教學與治理實務等主題激盪多元觀點。