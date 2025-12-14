　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暨大獲評世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名發布會在暨大舉辦。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名發布會在暨大舉辦。（圖／國際暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名日前發布，國立暨南國際大學在歷年規模最大和競爭最激烈的全球105國、1745所大學中脫穎而出，獲評比為第30名，連續九年穩居前50強，日前更舉辦全球排名發布會、創台灣高等教育史首次紀錄，象徵台灣綠色治理模式已獲國際肯定。

「2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名發布會暨圓桌論壇」於12月4日至6日在暨大登場，吸引16個國家、70所大學、120位大學領袖到場參與；暨大表示，該校以紮實的基礎設施管理、創新的能源轉型策略與全校性的永續課程系統，與台灣6所大學共同進入全球前50名。

▲▼副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞、。（圖／國際暨南國際大學提供）

▲▼副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞、環境部長彭啟明發表演講。

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名日前發布，暨大於1745所大學中躍升第30。（圖／國際暨南國際大學提供）

副總統蕭美琴在開幕典禮中以錄影方式致詞表示，大學在面對氣候變遷時扮演關鍵角色，不僅是知識領航者，也是社會淨零轉型的核心引擎，台灣學界長期投身綠色科技、能源轉型及永續研究，已展現堅定的國際承諾；政府將持續深化國際合作，強化跨域研究與人才培育，並期望透過此次會議深化全球交流，把理念化為具體行動。

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名日前發布，暨大於1745所大學中躍升第30。（圖／國際暨南國際大學提供）

▲2025 UI GreenMetric世界綠色大學排名日前發布，暨大於1745所大學中躍升第30。

環境部長彭啟明也出席發表演講，宣佈2025年為「碳定價元年」，啟動碳費先行、邁向碳交易的雙軌制，並試行台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制）；他重申2050淨零路徑，強調攜手大學培育綠領人才，面對上月舉行的COP30（第30屆聯合國氣候變化大會），台灣亦成立戰情中心接軌國際，展現台灣作為世界良善力量的決心。

暨大校長武東星表示，2025年 UI GreenMetric 全球排名發佈會以「在地實踐，國際行動」為核心精神，邀請全球大學領袖走進南投，目的是向世界宣示台灣的大學不僅能產出高品質學術成果，更能以實際行動回應真實世界的氣候挑戰，呈現屬於台灣的永續經驗。

本次活動特別舉辦「將 SDGs 融入課程與大學治理」圓桌論壇，由陽明交通大學教授胡均立率先進行專題報告，剖析台灣大學在SDGs落實上的階段成果，並深入分析台灣在能源、經濟與氣候方面面臨的依賴與風險，強調大學在公私部門之間扮演關鍵橋樑角色；接續由暨大及印尼國家大學、泰國暹羅大學、馬來西亞國立大學、巴西聖保羅大學及德國比爾肯費爾德環境校區等多位校長與代表進行深度對談，從跨文化比較、執行挑戰到教學與治理實務等主題激盪多元觀點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他
16歲少女葬身火窟成焦屍　校長哀嘆：她是副班長人緣很好
吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對
泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

廟前驚見20萬元現鈔無人認領　「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

暨大獲評世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

廟前驚見20萬元現鈔無人認領　「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

暨大獲評世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

人民是頭家！陳亭妃發表《與市民的約定書》　拋「1到7」藍圖擘劃台南未來

台灣隱形冠軍發光　智慧醫材攻佔歐美高階市場

串聯6處百大文化基地　南投濁水沃土文化軸線計畫啟動

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

基隆七堵兒童室內樂園大升級！融合鐵道文化設施　拚明年1月啟用

幼童軍冬令營跨縣市展開　黃偉哲：在體驗中學習、在自然中成長

頂加違建「套房出租牟利」！新北市府鐵腕拆除　今年已改善逾300件

黑巧克力能抗老？英國研究：體內「可可鹼」高者生物年齡較年輕

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒！葛兆恩嗨喊：夢想成真

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘逼主管道歉上網公審　下場慘了

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他

智慧門鎖故障維修費用增　新加坡屋主改用傳統鑰匙

一度落後28分！海神失誤過多不敵夢想家　費雪：回去再檢討

新莊16歲少女火窟成焦屍　家商校長哀嘆：她是副班長人緣很好

新北人妻看診遭性侵！推拿師拿「減肥精油」關燈鎖門　夫在外苦等

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

地方熱門新聞

剛要慶祝反年改修法！李來希摔車骨折

台南永福國小110週年校慶共融運動會、公益義賣登場

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

《糖果屋的秘密》台南市勞工局陪勞工家庭度過甜蜜週末夜

闡述施政理念　賴瑞隆號召社團座談

害後隊3山友被螫吻送醫

從日用品到生活提案　雲林巾彩耕地藝術節展現虎尾毛巾新樣貌

張善政表揚桃園績優教保人員　感謝愛心陪伴幼兒成長

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

義美攜手美國顧問　布局高科技新戰場

台南山上水道博物館花季登場！聖誕白雪、九重葛齊放映襯百年建築

南消二大雙向出擊曾文水庫馬拉松、六甲國小同步防火宣導

更多熱門

相關新聞

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，將於鎮公所轄下場館籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，已獲南投縣政府正式核定；暨大表示，本案是全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長照2.0日間照顧中心，未來也將成為培育在地長照與原住民族文化照顧人才的重要搖籃。

陳明德籲積極談判助中小企業止血轉型

陳明德籲積極談判助中小企業止血轉型

暨大頒授印尼合板台商先驅李謀誠名譽管理學博士學位

暨大頒授印尼合板台商先驅李謀誠名譽管理學博士學位

聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　入圍地方創生大賞

聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　入圍地方創生大賞

趙永茂籲政黨應為下一代而非下次選舉

趙永茂籲政黨應為下一代而非下次選舉

關鍵字：

暨大世界綠色大學排名永續教育

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面