明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

冷氣團影響，今天入夜至明天清晨低溫探10度以下，明天白天起回溫，要留意日夜溫差大。周三緊接又有東北季風南下，溫度降幅不明顯，但水氣增加，周五至周六幾乎半個台灣有雨。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，受大陸冷氣團影響，今晚到明天清晨溫度最低，明天白天冷氣團減弱，各地回溫。周三至周四又有一波東北季風影響。

曾昭誠指出，今天白天基隆北海岸、東半部及恆春雲量偏多，西半部及高山可見陽光，北台灣及宜蘭感受偏冷，南部地區仍有20至25度。今天入夜到明天清晨各地溫度明顯下降，北部宜蘭有低於10度機率，中南部及花東縱谷約12度，局部空曠地區可能再低2度。

他表示，明天白天溫度回升，北部及宜蘭回到20度以上，中南部25度，要留意日夜溫差大，夜晚及清晨低溫仍只有15至20度。周三至周四東北季風南下，低溫沒有明顯變化，北部及宜蘭白天高溫略降，周五至周六又會回暖。

降雨趨勢方面，曾昭誠指出，明、後天環境偏乾，花東、恆春及部分山區有零星降雨。周三至周四基隆北海岸、東半部及恆春降雨機率增加。周五至下周日受東風及南方、華南水氣影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及中部山區有降雨機率。

另外，他也說，今天起沿海風浪較強，提醒民眾留意。

