太平洋高壓太強「高溫再撐一周」　10/19東北季風殺到迎降溫

▲未來一周受高壓影響，各地多雲到晴且偏熱，下個周末過後將迎東北季風降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周太平洋高壓偏強，各地多雲到晴，迎風面東台灣偶有零星降雨，午後山區、中南部有局部短暫雷陣雨，不過下個周末過後，也就是10月19日、20日北方將有明顯東北季風南下，屆時將迎來一波降溫。

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周太平洋高壓勢力仍偏強，各地多雲到晴，屬於較穩定的天氣，氣溫持續偏高，預計10月19日到20日之後，北邊將有明顯東北季風南下。

至於颱風動態，張承傳說明，琉球群島附近的娜克莉颱風未來將轉東北方向移動，今天和明天會從日本南方海面通過，並持續北上。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢上，張承傳表示，今天台灣附近太平洋高壓勢力偏強，各地多雲到晴，天氣較熱，為穩定的天氣型態，降雨零星，恆春半島偶有零星短暫陣雨，中午過後新竹以南和山區有零星短暫雷雨。

明天到下周二台灣附近水氣增多，不過張承傳說，整體仍以多雲到晴為主，風向偏東風，東半部、恆春半島不定時有零星短暫陣雨，嘉義以南和其他山區午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳進一步指出，下周三到下周五水氣更為減少，風向偏東風到東北東風，東半部、恆春半島、基隆北海岸也會有零星短暫陣雨，午後中南部和其他山區有零星短暫雷陣雨，不過整體仍是多雲到晴的穩定天氣，降雨較零星和局部。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

一周溫度部分，張承傳表示，未來溫度持續偏高且熱，東半部約31到32度，西半部約34到35度，其中今天高溫區域為東北部和南部的南高屏地區，有局部36度高溫。此外，今天北海岸、東半部、馬祖有長浪發生機率。