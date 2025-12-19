經濟學人2025年度國家！　敘利亞「擊敗一票對手」獲選原因曝光

▲敘利亞獲選《經濟學人》2025年度國家。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《經濟學人》公布2025年「年度國家」（country of the year），並由中東敘利亞（Syria）雀屏中選，原因是該國在短時間內從獨裁統治轉型為相對穩定的政治環境。

《經濟學人》每年聖誕節前都會評選「年度國家」，但得分標準並非「幸福程度」或「國際影響力」，以免清一色都是北歐國家或世界大國霸占榜單，而是選擇在經濟、政治或任何方面「進步最多」的國家。

今年，敘利亞因為政治領域的進步幅度最大，使其獲得殊榮，成為年度典範。

此前，獲得伊朗及俄國支持的阿塞德（Bashar al-Assad）政權，曾經統治敘利亞20多年，在此期間監獄擠滿政治犯，遭受酷刑或死刑，13年內戰奪走逾50萬條人命，超過600萬人逃離家園。

▲夏拉展現出乎預期的治理能力。（圖／達志影像／美聯社）



去年12月初，阿塞德政權被反抗軍推翻之後，外界一度擔心國家分裂、伊斯蘭神權統治，但上述情況都沒有發生。儘管新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是一名聖戰士，卻展現超乎預期的治理能力，女性無需蒙面或禁足，娛樂活動及酒類消費都被允許，社會氛圍相對開放。

夏拉成功維持國家團結，與美國及波斯灣各國建立良好關係。隨著西方制裁解除，敘利亞經濟開始復甦，約300萬名敘利亞人選擇返鄉。

儘管敘利亞仍存在民兵屠殺少數族群等巨大挑戰，但因從戰亂走向和平的巨大轉變，最終勝出。

▲米雷伊的經濟改革政策見效。（圖／路透）

在今年的評選中，阿根廷成為強大競爭對手，而其進步主要是在經濟領域。總統米雷伊（Javier Milei）推動的自由市場改革見效，在取消價格控制、遏止支出、放棄扭曲補貼政策，並與美國建立200億美元的貨幣互換機制後，該國通膨率從2023年的211%降至目前約30%，貧困率較去年下降21%，預算也開始獲得控制。