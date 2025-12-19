　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

經濟學人2025年度國家！　敘利亞「擊敗一票對手」獲選原因曝光

▲▼ 敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞獲選《經濟學人》2025年度國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《經濟學人》公布2025年「年度國家」（country of the year），並由中東敘利亞（Syria）雀屏中選，原因是該國在短時間內從獨裁統治轉型為相對穩定的政治環境。

《經濟學人》每年聖誕節前都會評選「年度國家」，但得分標準並非「幸福程度」或「國際影響力」，以免清一色都是北歐國家或世界大國霸占榜單，而是選擇在經濟、政治或任何方面「進步最多」的國家。

今年，敘利亞因為政治領域的進步幅度最大，使其獲得殊榮，成為年度典範。

此前，獲得伊朗及俄國支持的阿塞德（Bashar al-Assad）政權，曾經統治敘利亞20多年，在此期間監獄擠滿政治犯，遭受酷刑或死刑，13年內戰奪走逾50萬條人命，超過600萬人逃離家園。

▲▼敘利亞新領導人夏拉（Ahmad al-Sharaa） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏拉展現出乎預期的治理能力。（圖／達志影像／美聯社）

去年12月初，阿塞德政權被反抗軍推翻之後，外界一度擔心國家分裂、伊斯蘭神權統治，但上述情況都沒有發生。儘管新領導人夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾是一名聖戰士，卻展現超乎預期的治理能力，女性無需蒙面或禁足，娛樂活動及酒類消費都被允許，社會氛圍相對開放。

夏拉成功維持國家團結，與美國及波斯灣各國建立良好關係。隨著西方制裁解除，敘利亞經濟開始復甦，約300萬名敘利亞人選擇返鄉。

儘管敘利亞仍存在民兵屠殺少數族群等巨大挑戰，但因從戰亂走向和平的巨大轉變，最終勝出。

▲▼有「阿根廷川普」川普之稱的極右翼候選人米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

▲米雷伊的經濟改革政策見效。（圖／路透）

在今年的評選中，阿根廷成為強大競爭對手，而其進步主要是在經濟領域。總統米雷伊（Javier Milei）推動的自由市場改革見效，在取消價格控制、遏止支出、放棄扭曲補貼政策，並與美國建立200億美元的貨幣互換機制後，該國通膨率從2023年的211%降至目前約30%，貧困率較去年下降21%，預算也開始獲得控制。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊
憲法法庭復活！　律師：化解藍白不敢倒閣壓力
5大法官宣告憲訴法修法違憲！　律師轟扯爆：成為憲政怪獸
快訊／運將開車衝撞車行自焚　插管7天不治
百日內2至親亡！　彭振聲認罪自比「三等國民」求緩刑
獨／國安機敏案要簽保密告知書　律師圈怒「被羞辱」炸鍋
余祥銓崩潰吐「媽媽已失智前期我要照顧她」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「永住權」條件更難了！擬加設日文門檻　最快2027年上路

經濟學人2025年度國家！　敘利亞「擊敗一票對手」獲選原因曝光

開票99.8%陷僵局！美警告「嚴重後果」施壓　宏都拉斯重啟計票

巴黎迪士尼清潔員罷工「滿地垃圾」　遊客：夢幻魔法不見

持兒童性虐片被捕！　美醫交保隔天「住家離奇失火」亡

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

威廉凱特一家五口耶誕卡曝光！　7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡

美目標2028重返月球！川普簽行政命令　核能登月建永久基地

快訊／川普宣布：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

日本「永住權」條件更難了！擬加設日文門檻　最快2027年上路

經濟學人2025年度國家！　敘利亞「擊敗一票對手」獲選原因曝光

開票99.8%陷僵局！美警告「嚴重後果」施壓　宏都拉斯重啟計票

巴黎迪士尼清潔員罷工「滿地垃圾」　遊客：夢幻魔法不見

持兒童性虐片被捕！　美醫交保隔天「住家離奇失火」亡

風向變了！衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」　3關鍵原因曝

威廉凱特一家五口耶誕卡曝光！　7歲路易「缺牙萌笑」搶鏡

美目標2028重返月球！川普簽行政命令　核能登月建永久基地

快訊／川普宣布：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

東京若爆規模7強震　日政府估1.8萬死、損失逾6兆台幣

油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

台灣棒球名人堂新增4位候選人　李來發、彭政閔、蘇建文、葉志仙入列

「超巨蛋」最新進度曝光　台中市府：拚2031年完工

桃園景福扶輪社「團結行善」　捐血做公益

快訊／裕隆、鴻華18時同步重訊　估出售納智捷品牌有關

史上首例！5大法官判決《憲訴法修正案》違憲　3大法官又打臉

瘋搶！彰化月影燈季「超萌跳跳馬提燈」夢幻亮相　限量送2000個

憲法法庭判憲訴法修法違憲　凌濤酸：台灣走向實質戒嚴、清德宗帝制

肛門一直流血！他照大腸鏡沒事　醫一摸「觸感不對」揪出癌

「大谷翔平效應」發威　道奇補強策略全面升級

瘦子喝豆汁：太屌了　「我見一個喝一個」已盯上（？）

國際熱門新聞

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

好心載人被綁架　少女遭4男性侵6小時

川普封鎖委內瑞拉　專家：恐讓台陷入風險

Coldplay演唱會外遇爆紅　女主角首吐真相

衛報：宏都拉斯大選「台灣是贏家」

不是香港！全球「社交生活最燒錢」城市排名曝光　前15名一次看

核聚變頂尖科學家遭槍殺　離奇倒家門口亡

美小飛機墜毀7死　NASCAR前賽車手全家罹難

史上最大規模對台軍售　美官員曝川普計劃

美股大反彈川普集團飆逾40％　台積電ADR漲2.79％

險釀重大事故！國泰客機馬尼拉誤闖跑道

即／川普：全面暫停「綠卡樂透」抽籤制度

更多熱門

相關新聞

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

中歐矛盾的經濟根源與政治表演

法國總統馬克宏訪中回法後的「變臉」引發爭議。在北京，他展現合作姿態，強調中歐需要重新平衡貿易關係；回到巴黎，他則警告若中國不縮減逆差，歐盟可能加徵關稅。這是典型的外交策略，「內外有別」的表演，既是談判籌碼，也是政治生存之道。

中共思想指導刊物《求是》登習近平論述 錨定「擴大內需是戰略之舉」

中共思想指導刊物《求是》登習近平論述 錨定「擴大內需是戰略之舉」

陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％ 11月失業率5.1％與10月持平

陸1至11月全國城鎮平均失業率5.2％ 11月失業率5.1％與10月持平

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

美軍敘利亞遇襲3人喪命　川普揚言報復伊斯蘭國

寒流一波波！陸冰雪經濟大起 國產雪具價格飆漲100％還熱銷斷貨

寒流一波波！陸冰雪經濟大起 國產雪具價格飆漲100％還熱銷斷貨

關鍵字：

敘利亞年度國家經濟阿根廷經濟學人

讀者迴響

熱門新聞

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面