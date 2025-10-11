　
社會 社會焦點 保障人權

嫩模花蓮外拍攝影師「硬餵FM2迷姦」慘染性病崩潰提告　判決結果曝

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲正妹女大生外拍，慘遭攝影師下藥侵犯。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／花蓮報導

一名王姓攝影師透過社群軟體，約了擔任模特兒的女大生琳琳（化名）到花蓮外拍，晚間分房投宿在花蓮民宿，沒想到王男見琳琳貌美，早已預謀侵犯，半夜趁琳琳吃安眠藥熟睡，潛入房間將FM2摻水餵進琳琳嘴中，對她性侵得逞，還害她染上性病，琳琳憤而將王男告上法院。全案上訴到花蓮高分院，法官判王男犯入住宅以藥劑強制性交罪，判處8年10月徒刑。可上訴。

判決指出，王男透過IG邀約女大生琳琳於2022年4月間，到花蓮外拍三天兩夜，並入住某民宿2樓相鄰房間。第3天半夜3時許，王男拉開相隔2間房的拉門，潛入琳琳房間，他知道琳琳服用安眠藥後已熟睡，還怕她睡得不夠熟，再用瓶蓋裝著摻有FM2粉末的礦泉水，餵琳琳喝下，趁機親吻她臉頰、胸部並撫摸下體，性侵得逞。

琳琳在意識模糊中，感覺被瓶蓋觸碰到嘴唇2次，口內被灌入1種甜甜的、水的東西，且感覺到有人正脫她衣服並侵犯她，但身體呈麻痺狀態，眼睛也睜不開，根本無法反抗。直到清醒後，琳琳立即打電話報警，並待在門口讓王男無法逃離或滅證。警方到場蒐證，發現含有FM2之礦泉水1瓶，琳琳的體內也檢驗出FM2的代謝物，且嘴唇、下體都有王男的DNA。

全案審理時，王男辯稱他意外發現2間房間的中間拉門可拉開，見琳琳貌美，又躺在床上無反應，所以衝動對她乘機性交，但否認下藥，且辯稱FM2藥效發揮及藥效維持都有時間性，但琳琳不到2、30分鐘即驚醒，顯與服用FM2的情況不符

不過法官檢視相關證據後，認為琳琳遭受性侵前，確實曾被王男餵服含有FM2的液體，王男為預謀犯罪，加上他所用藥劑本身為第三級毒品，再審酌王男家境小康，被民事法庭判賠琳琳40萬等情，依王男犯以藥劑強制性交罪，處8年10月徒刑。

王男再上訴，仍堅稱沒下藥，且認為房間拉門沒上鎖，2個房間不算互相獨立，不應該加重他的罪刑。不過二審法官不採信王男說法，撤銷原判決，依王男犯侵入住宅以藥劑強制性交罪，仍判處8年10月徒刑。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

