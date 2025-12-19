巴黎迪士尼清潔員罷工「滿地垃圾」　遊客：夢幻魔法不見

▲巴黎迪士尼清潔員罷工。（圖／翻攝自X@LisaCorpus1993）

圖文／鏡週刊

巴黎迪士尼本週因清潔員罷工，導致園區滿地垃圾，讓數千名遊客感到震驚與失望。許多遊客原本期待進入整潔夢幻的樂園，卻見到人行道散落各式垃圾，現場甚至出現清潔員手持工具卻未積極清理的畫面，令不少家長與孩子直呼「不是我們期待的迪士尼魔法」。

巴黎迪士尼清潔員罷工 園區垃圾遍地遊客傻眼

根據《每日郵報》報導，這次罷工由迪士尼外包清潔公司ONET的員工發起，目的是為抗議工作環境惡劣，罷工區域一度封鎖不讓遊客進入。事件迅速在社群媒體發酵，部分網友力挺清潔員爭取權益，另有民眾則抱怨罷工影響遊園體驗，呼籲雙方應有更妥善的溝通方式。

網友看法分歧 支持勞工與顧客體驗成爭論焦點

社群上有網友表示「員工才是讓魔法成真的關鍵，他們應該得到更好的待遇」，也有人反映「帶孩子來玩，看到這樣的場景真的很失望」，甚至有家長透露已為此感到興致大減。

有專家則提醒，罷工事件凸顯工作條件問題，期待企業能更重視基層員工的權益，避免類似事件再度發生。

佛州迪士尼寄送服務價格飆升 最高漲幅150%引不滿

此外，位於美國佛羅里達的迪士尼樂園近期宣布其園內商品寄送服務大幅調漲價格，最高寄送費用從40美元漲至近100美元，漲幅高達150%。寄送費用依商品價格區間不同，最低約20美元起跳，最高可達99.99美元；國際寄送則依價值逐步加價，最高達150美元。

消息一出，立刻在美國網路引爆熱議，許多粉絲表示「漲幅太誇張」「迪士尼根本不把中產階級放在眼裡」，批評政策將增加民眾前往樂園的負擔與壓力。

迪士尼顧客體驗與員工待遇成關注焦點

一連串事件讓全球迪士尼粉絲開始重新檢視這個曾被視為「夢幻樂園」的品牌，呼籲迪士尼集團應在維護員工權益與提升顧客服務間取得平衡，避免傷害品牌形象及顧客信任。

Disney magic meets worker reality — Disneyland Paris cleaning staff go on strike, covering the park in trash to protest “unworthy working conditions.” Sometimes, the mess has to be seen to be cleaned.#DisneylandParis #WorkersRights pic.twitter.com/SiVBTFp7ia — Lisa Corpus (@LisaCorpus1993) December 17, 2025



