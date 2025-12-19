花蓮監獄傳霸凌！主任當衆「怎麼那麼番」羞辱下屬　獄方證實

▲花蓮監獄謝姓女監主任遭控職場霸凌，已依相關程序調查中。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮監獄一名謝姓女監主任遭控在全體職員、收容人面前大聲訓斥、羞辱貶低下屬，公傷不給假等情事，該監已有２人提出職場覇凌申訴。花蓮監獄證實已收到申訴，並強調已依相關程序調查中。

經了解，謝姓女主任去年9月調到花蓮監獄任職，其中一名女監所人員指控，自今年8月起遭到謝女不當管理，對於謝姓女主任不合理指示提出意見，遭到斥責「怎麼那麼番，意見這麼多」。並在今年10月她在處理新收案件執行入舍檢查時，說她「挑釁收容人」，要受懲處，甚至故意在全部職員及收容人都在的場合，對她大聲訓斥、羞辱貶低，造成她身心痛苦而尋求心理諮商。

她曾逐級向上反映不當管理卻未收到合理處理，上月14日提出職場霸凌申訴，不料，當天下午就接到調職命令，後來又有另名同事因公受傷，謝女卻不給公傷假，也提出霸凌申訴。

花蓮監獄證實收到２件霸凌申訴案件，其中一案已在調查中，另一案是最近才新收的案件。

花監表示，目前由內部安全環衛委員會調查中，調查結束後會開會，依證據認定是否成立霸凌，無論是否成立，都會通知當事人，若當事人不服，也可以再提出申訴。