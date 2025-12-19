梅蘭妮亞「私密20天」拍成電影！12億天價成交　串流平台搶破頭

▲梅蘭妮亞將就職前20天的經歷拍成紀錄片。（翻攝Amazon MGM Studios YouTube頻道）

美國總統川普（Donald Trump）的第3任妻子、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）即將推出新電影《梅蘭妮亞》（MELANIA），該片聚焦她在美國總統就職典禮前20天的真實生活。這部作品經過各大影視平台激烈競標，最終由亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）以4,000萬美元（約新台幣12.8億元）天價買入版權，創下紀錄片市場交易新高。

尚未上映就掀話題？ 12億天價怎麼來的？

根據《福斯新聞》報導，《梅蘭妮亞》電影長達104分鐘，將在2026年1月30日全球上映，亞馬遜之後也將推出相關紀錄片影集。

梅蘭妮亞向《福斯新聞》表示：「在美國總統就職典禮前的20天，我的人生迎來一個歷史被推動的時刻。這是第一次，全球觀眾能走進戲院，見證這段關鍵篇章的展開，那是一個私密、不加修飾的視角，記錄我如何在家庭、事業與公益之間前行，踏上成為美國第一夫人的非凡旅程。」

▲梅蘭妮亞在就職典禮當天的穿著已成為經典。（翻攝預告片）

▲梅蘭妮亞和兒子巴倫在就職典禮上。（翻攝畫面）

▲梅蘭妮亞在就職舞會上開心得手舞足蹈。（翻攝畫面）

電影預告片日前釋出，開場可見梅蘭妮亞走進國會圓形大廳，準備迎接丈夫的第二次就職典禮。當天她穿美國設計師Adam Lippes深藍色絲絨套裝，頭戴大圓帽，對著鏡頭說：「又來了。」

之後畫面在多個場景跳轉，包括她和川普在海湖莊園、兒子巴倫（Barron Trump）、空軍一號、總統徽章等。當中也出現川普的演說畫面，他說：「我最引以為傲的遺產，將會是和平締造者。」此時，梅蘭妮亞插話說：「和平締造者，也是團結者。」

▲她在舞會上穿Hervé Pierre黑白無肩帶禮服，高雅迷人。（翻攝畫面）

▲梅蘭妮亞和川普跳舞。（翻攝畫面）

預告片最後，梅蘭妮亞致電丈夫，稱川普是「總統先生」、向他道賀。川普在電話那頭問她：「妳看了嗎？」她回答：「我還沒看，是的，我會在新聞上看到的。」

《福斯新聞》報導指出，《梅蘭妮亞》在籌備階段就吸引各大影視平台關注。迪士尼、Netflix、派拉蒙都曾爭取該片的獨家播映權，最終由亞馬遜米高梅工作室勝出，以4,000萬美元（約新台幣12.8億元）購入電影授權，創下史上金額最高的紀錄片授權交易，成為紀錄片市場的里程碑。

第一夫人私下樣貌曝光？ 鏡頭直擊她的關鍵時刻

梅蘭妮亞幾乎參與電影製作的每一個環節，從創意構想、擔任製片，到後製行銷都親力親為。知情人士透露，這部作品將帶領觀眾走訪她在紐約川普大樓的住處、海湖莊園，以及華府幕後場景，提供前所未有的第一夫人視角。

▲《梅蘭妮亞》將在2026年1月30日上映。（翻攝Cinépolis臉書）

電影在2024年12月開拍，由她與New Element Media的費南多蘇利欽（Fernando Sulichin）共同擔任監製，導演則為RatPac Entertainment的布雷特拉特納（Brett Ratner）。據悉，梅蘭妮亞希望作品呈現高度電影感，而非傳統紀錄片。

事實上，今年梅蘭妮亞已推出同名回憶錄《Melania》，書中分享大量未曾公開的家庭故事與照片，上市後即登上《紐約時報》暢銷書榜首。她曾形容寫書過程情緒起伏大、但讓她收穫滿滿，她看見自身的力量，還有分享真實自我的美好。



