油罐車「沒人開」2分鐘衝400m！運將驚恐狂追　疑剎車皮老舊釀禍

▲一輛油罐車洩完油竟然滑行2分鐘、直衝400公尺，疑因手剎車車皮老舊釀禍。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣中油公司57歲游姓男子今（19）天中午駕駛油罐車在加油站洩完油，他取走輪檔後，車子竟然往前滑行衝向道路，一路滑行400公尺才因輪軸斷裂停在路中央，游男一開始試圖跳上車控制方向盤，無奈跌倒摔傷，人沒有被輾壓，油罐車也沒有撞上無辜人車，相當幸運，滑行原因疑似手剎車車皮老舊引起。

游男中午駕駛油罐車到向上路六段637號中油加油站洩油，洩油結束，他一取下輪檔，油罐車竟然開始滑行，當時他站在副駕駛車門邊，邊跑邊追，試圖要從副駕車門跳上車控制方向盤，結果跌倒在車前，還好沒有被自己的車輾過。

油罐車先是衝破中央分隔島，撞上對向人行道旁的牆面後彈開，接著一路往下坡滑行到向上路六段650號台塑加油站前，才因前方2個輪胎扭曲變形才止滑，油罐車就這樣「無人駕駛」2分鐘，滑行400公尺才停止，一路上奇蹟式的沒有撞擊往來車輛。

烏日警分局獲報後立即派員到場管制交通，並通報拖吊車到場，全案1點45分將車輛拖離排除，並完成路面油汙清理，恢復全線交通順暢。

據了解，游男有打N檔，也有拉上手剎車，但疑似剎車皮老舊失靈，才會發生輪檔一拿開，就自動滑行的可怕事故，目前游男還在醫院治療，詳細肇事原因仍待調查釐清。