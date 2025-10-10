狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

▲吳姓超商女店員遭前男友砍殺30刀險死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商2023年9月13日發生砍人案，余姓男子違反保護令，持刀對吳姓前女友猛砍30刀後逃逸，吳女重傷送醫後撿回一命，法院依殺人未遂罪判余男有期徒刑8年定讞。民事部分，高雄地院判余男應賠償吳女182萬231元。

整起案件發生在2023年9月13日凌晨，被砍傷的吳女平常在超商擔任店員，上班時余男突然持刀進入超商對著她猛砍，她負傷後爬出超商大門，余男殺紅了眼，追出來把她壓制在地持續攻擊，她當下奮力抵抗並大聲呼救，巨大聲響驚動隔壁保全連忙報警，並趕緊拿著高爾夫球桿前來救援。警消獲報到場時，余嫌已逃逸無蹤，留下滿身是血的吳女，吳女當場沒有呼吸心跳，救護人員隨即將吳女送醫，最後救回一命。

▲余姓男子持刀砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

余男落網後對於犯案動機避重就輕，只說「受到欺負」，卻又提不出具體事證，而且 一再強調「我很愛她」，法院審理時，余男坦承有傷害吳女，但沒有要殺害她的犯意，法院依殺人未遂罪判處他有期徒刑8年定讞。

判決指出，吳女肢體及左腰多處切割傷、氣腹、右大腿深部撕裂傷併肌肉及血管損傷等傷害無法工作，以及醫療費、醫療用品及醫療輔具費、看護費、精神慰撫金，共求償252萬0231元。

法院認為，吳女得請求賠償醫療費用7萬9181元、醫療用品及醫療輔具費用1850元、後續醫療及看護費用30萬元、無法工作損失23萬5400元、看護費40萬3800元、精神慰撫金80萬0000元，合計182萬0231元。