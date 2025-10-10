女研究生畸戀教授「規定親吻額度」　論文被丟地上翻臉告性侵

▲一名已婚教授熱烈追求女學生，後被控訴性侵。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者郭玗潔／高雄報導

南部某大學一名女研究生控訴遭已婚指導教授性侵，將教授告上法院。不過教授喊冤說，當時他有追求女學生，女學生也答應交往，並曬出兩人訊息，包含女學生規定教授「每天親吻額度」，還說「我真的喜歡教我論文時的你」。法官判斷，當時兩人應兩情相悅，而女學生也坦承，因教授把她熬夜修改好幾天的論文丟在地上，她對教授的態度才改變，加上並無證據顯示教授性侵，判教授無罪。可上訴。

女學生小美(化名)提告控訴，阿儒(化名)於2015年在研究所擔任她指導教授，卻不顧她明確拒絕追求、表示不願當小三，仍以討論論文為由約她出遊，她因想趕快取得學位，只能勉強配合，沒想到阿儒進而在同年10月31日晚間，在台南市東山區曾文水庫旁某飯店房間內，不顧她閃躲，強脫她衣服撫摸全身並強吻，對她性侵得逞。

全案偵查時，阿儒坦承案發當天兩人到曾文水庫出遊、討論論文，他有對小美的身體上下其手、脫衣服並親吻她；審理時，阿儒則說當時他有追求小美，經小美當面同意而變成男女朋友，但否認在曾文水庫附近過夜、休息，也沒有猥褻小美或和她性交。

法官認為，小美偵訊時表示阿儒性侵時早洩，警詢時又表示沒有與阿儒發生性行為，審理時再改口阿儒僅碰到她下體，就因早洩未得逞，歷次證詞不一。另外，案發當天晚上8點多，小美也傳訊給阿儒說「今天我過得很快樂～」、「你辛苦了」，阿儒回覆「我已到家」，也難認阿儒和小美當日有在外過夜或發生性侵。

此外，在案發前10月24至27日間，阿儒曾不斷告白「我偷偷告訴妳，我很早就喜歡妳」、「我愛妳」、「我會娶妳」、「當我老婆」、「我會讓妳名正言順」，而小美雖表示不要當小三，也詢問阿儒和老婆的相處情形，並表示「我希望論文、感情、婚姻，這三者是分開獨立的」、「我更不想拿愛情當幌子，騙你幫我寫論文後繞（應為落）跑」等語。

▲教授熱烈追求，女學生也回應「其實我很喜歡教我論文時的你」。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

不過28日時，阿儒又傳訊息說「今天抱到妳，我很高興」、「越親越想親妳」、「可一週親妳2次」，小美回答「1~2」、「看狀況」，稍晚又說「我真的喜歡教我論文時的你」、「會讓我心動」，並表示「不可踰越底線喔！」並表示底線就是「上床」。直到案發後11月1日，阿儒又陪小美去運動，事後小美傳訊說「我也會怕我情不自禁」、「我只怕我們越陷越深」、「但我不想影響你的婚姻狀態」。

法官認為，小美當時已對阿儒有好感，兩人訊息對話與阿儒證詞一致，而在兩情相悅下的親密行為，和權勢無關。加上小美審理時證稱，阿儒在10月31日看過她論文後，表示他看不懂內容，之後她多日熬夜修改論文，再拿給阿儒看，沒想到他只瞄了一眼，就把她的心血丟在地板上，「我當下才知道我被騙了，教授的目的不是看我的論文，我因而轉變對教授的態度」，可見小美是在案發後，因為論文修改一事，對阿儒有所不滿。

法官認為，小美可以因為不滿論文修改，逐漸改變對阿儒的態度，可見並沒有因指導論文的緣故，對阿儒的親吻、撫摸隱忍、屈從，也沒有兩人曾性交的證據，因證據不足，判阿儒無罪。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。