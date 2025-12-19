關老爺過聖誕節！　威天宮打造「寺廟內最高聖誕樹」超吸睛

▲威天宮打造寺廟室內最高聖誕樹超吸睛。（圖／威天宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區威天宮迎接聖誕節，打造一棵「全台關公廟最高室內聖誕樹」，連日來，吸引許多信眾戴上廟方準備的聖誕帽和紅色斗篷，開心和大殿供奉號稱世界室內最高的關公神像+大聖誕樹一起拍美照、掛祈福卡，讓威天宮充滿濃厚耶誕氣氛。

▲信眾掛祈福卡。（圖／威天宮提供）

威天宮表示，廟方每年都會因應節慶進行空間佈置，希望讓前來參拜的信眾，不僅心靈獲得安定，也能感受到宮廟的用心。今年在發想聖誕裝置時，特別看準威天宮中庭挑高、氣勢磅礡的空間條件，決定規劃一棵大型聖誕樹，讓整體視覺更加壯觀。

更特別的是，這棵聖誕樹的高度，正好與內殿純銅打造的關聖帝君神像同為 7.2 公尺。由於內殿平時未對外開放，信眾只能遠距離瞻仰帝君聖像，威天宮因此發想，透過等高的聖誕樹，讓信眾能實際感受 7.2 公尺高度所帶來的震撼，也象徵帝君威儀與守護的力量。

▲透過和關聖帝君神像等高的聖誕樹，期信眾感愛帝君威儀與守護的力量。（圖／威天宮提供）

威天宮說明，宮廟內設置聖誕樹並非首次，過去曾擺放小型聖誕樹應景，今年則首度升級為 7.2 公尺的大型聖誕裝置，希望在歲末年終之際，為信眾帶來更多溫暖、祝福與正能量。位於龜山區大坑路上的威天宮，大殿供奉7.2公尺高、號稱世界室內最高的關公神像。2014落成的威天宮以龍銀代替燒香及供品，是全台首家環保寺廟。