國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

持兒童性虐片被捕！　美醫交保隔天「住家離奇失火」亡

▲▼持兒童性虐片被捕！　美醫交保隔天「住家離奇失火」亡。（圖／翻攝X）

▲麥克多諾交保隔天，就死於住家火災。（圖／翻攝X）

 記者吳美依／綜合報導

美國阿拉斯加州發生離奇案件，46歲心臟科醫師麥克多諾（Ryan McDonough）因持有兒童性虐影像而被捕，儘管12日交保獲釋，隔天住家卻突然發生重大火災，而他最終葬身火窟。

《紐約郵報》等外媒報導，麥克多諾11日突然被捕，面臨10項持有兒童性虐待影像的重罪指控，隔天妻子繳交5萬美元（約新台幣158萬元）才交保獲釋，回到位於瓦西拉市（Wasilla）的家中。

未料，麥克多諾的住家13日竟發生祝融之災。根據警方聲明，消防隊抵達現場時，整棟房屋已經完全陷入火海，他一度被通報失蹤，隨後在房屋廢墟中尋獲遺體。

麥克多諾被證實是這場火災的唯一死者，除了他以外的其他住戶均安全生還，但確切火災原因仍在調查中。

根據法庭文件，雲端公司Dropbox今年7月31日向國家失蹤及受剝削兒童中心（NCMEC）檢舉，麥克多諾帳戶內含有兒童性虐影片。安克拉治（Anchorage）警方取得搜索令後，在他的Dropbox與Google等帳戶內發現更多可疑影片。

麥克多諾落網前電腦已被沒收，原定明年1月31日出庭應訊。他生前任職於馬特蘇地區醫療中心（Mat-Su Regional Medical Center）及馬蘇醫療集團，院方發言人對此消息深感震驚，並稱一得知逮捕消息，就已經立即將其革職。

此外，麥克多諾今年8月還被阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）任命加入州醫學委員會，但11月就正式退出。州長發言人也表示，直到上周才得知相關指控，任命時並不知道這項調查。

ETtoday新聞網提醒您：
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

