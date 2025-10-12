美國宣布：將讓卡達在愛達荷州建造軍用設施

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日宣布，將允許卡達在愛達荷州山中空軍基地（Mountain Home Air Force Base）設立空軍設施，駐紮F-15戰機與飛行員，並與美軍聯合訓練，強化戰力與互通性。他表示，這是兩國夥伴關係的另一例證，卡達可以信任美國。

該協議於總統川普簽署行政命令、承諾保障卡達安全後數周公布；此前，以色列才空襲多哈哈瑪斯目標。不過，CNN引述消息人士稱，建設計畫早在前一屆政府就已啟動。

美方官員表示，這類安排屬於例行性合作，美軍過去也與德國、新加坡等夥伴有類似項目。赫格塞斯稍晚在X平台強調，美國境內不會有卡達所擁有的基地，並稱美卡長期軍事合作持續深化。

不過，川普盟友、極右派人士盧默（Laura Loomer）猛烈批評該協議，在X上稱其為「背叛」與「恥辱」。赫格塞斯則讚揚卡達近期在以哈斡旋與支援美軍攻擊伊朗核設施中的角色，並指出卡達本就駐有美軍中東最大基地烏代德（Al-Udeid）。

其實，山中基地訓練設施計畫早於2022年就有跡可循。當時空軍發表環評報告，分析駐紮卡達F-15QA中隊的潛在影響。報告提到，卡達透過對美軍售提供資金，並由當地勞工承建所需設施，訓練空間包含簡報與排程作業。

根據規劃，設施將接納12架卡達戰機、300名美卡人員，使用山中基地跑道與空域進行訓練，計畫於2024財年初啟動，為期10年，可視情況延長。

卡達國防部長索德（Saoud al-Thani）也表示，「這項協議提升了我們的戰備與協同作戰能力，將持續推動雙邊戰略夥伴關係，共同追求區域和平與安全。」