板橋定食8氣爆5傷　員工休息室存放鋼瓶洩漏...引爆原因待查

▲板橋「定食8」凌晨發生氣爆，初步懷疑為員工休息室內所存放的鋼瓶釀禍。（圖／記者陳以昇攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區府中商圈連鎖日式餐飲店「定食8」，8日凌晨0時許員工都已下班時間發生氣爆，共造成路人4女、1男受傷，經送醫治療目前都已出院。經火調人員初步勘查，現場存放瓦斯鋼瓶同時作為員工休息室的隔間，因氣爆店內裝潢幾乎全毀；店家表示，全力配合相關單位調查，並慰問受傷民眾提供協助。

氣爆發生後，警消人員將傷者陸續送醫後，隨即對現場展開調查，初步調查，現場並未安裝天然氣，並在樓梯間發現4支被炸出串聯一起瓦斯鋼瓶，經了解4支鋼瓶原本存放在店內廚房旁隔間，該區同時也作為員工休息室使用，初步研判，為其中一支鋼瓶漏氣，但氣體漫延何處聚集引發氣爆，仍待火調人員進一步釐清。

▲板橋「定食8」發生氣爛，路人4女1男受傷，店家表示，主動聯絡慰問並提供協助。（圖／記者陳以昇翻攝）

定食8表示，發生當下立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。事故造成5名路人受影響送醫，目前都已清醒並陸續離院返家，公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。後續與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。

新北市政府工務局表示，土木技師初步現場勘查，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

▲板橋「定食8」發生氣爆，新北市工務局表示，結構安全將由土木技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評。（圖／記者陳以昇攝）