一路力挺柯P！名醫驚喜收「柯文哲手寫感謝信」　內容曝光

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見一年後，在今年9月5日以7000萬交保，並配戴電子腳環接受監控，之後北檢也宣布不再抗告。精神科醫師沈政男深夜曬出一張照片，從泰國旅遊回到台灣，一到家就收到信件，竟然是柯文哲的手寫信，因為配戴電子腳鐐，不方便當面表達謝意，「以後有遇到再當面致謝」。

沈政男今（8）日凌晨在臉書發文，從泰國返台後，深夜12點回到住家社區，從管理室領取一封信件，發現竟是柯文哲的親筆手寫信。信件以印有「台灣民眾黨」抬頭的信紙書寫，柯文哲在信中寫道「謝謝你的幫忙，我現在電子腳鐐，24小時GPS定位，暫時不方便當面致謝，以後有遇到再當面致謝。」

事實上，柯文哲遭到收押禁見期間，沈政男曾多次在社群發文聲援，並以自身專業背景，針對相關案情如「京華城容積率」等議題發表評論與分析。

貼文掀起網友熱論，「這一聲謝，不只是來自柯文哲，也道出許多人的感恩。台灣有你真好」、「好感動，阿北是有溫度的人，他一直溫暖我們」、「千言萬語，我們感懷在心底」、「沈醫生從阿北出事，就一直用專業分析京華城容積率，多次精準預言，謝謝您」、「太酷了吧！阿北親筆致謝欸」、「依然還是那個很熟悉……很醜的字！確定就是他親筆寫的，想必他同時也有向其他人致上謝意！這一年來，該感謝的人，實在太多了」。