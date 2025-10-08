柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲、議員應曉薇深陷京華城案，昨柯文哲以證人身分開庭，交叉詰問時，柯文哲說與應曉薇沒有私交，便當會是為了提升質詢效率，「否則議會全部在講鳥話、講幹話，像王世堅」。對此，王世堅今（8日）受訪時表示，柯文哲還有時間扯這個，他被提到做不好的地方就會顧左右而言他，「當時我質詢的時候他怎麼不答覆？」議員一些公正、客觀、很直接對市政的惕勵，他根本聽不進去啦！聽不進去就開始找同溫層，當然柯文哲、應曉薇議員會很合，送他四個字，「沆瀣一氣」嘛！

柯文哲出庭提到王世堅，說質詢像在講幹話，王世堅直言，「我一定是有戳到柯文哲的痛點嘛」，他自己很清楚，柯文哲的優缺點馬上可以瞭然於胸啦，比方說他做得不好、心虛的部分，「當你切到那個點的時候，他要不就顧左右而言他，要不就…當時我質詢的時候他怎麼不答覆？」

王世堅表示，過了幾年以後，柯文哲現在說，王世堅當時講的都是幹話，已經失去一個首都市長的格調，該回答的時候不回答，「我真搞不懂他，也不願意評論他啦」，柯文哲現在戴罪之身嘛，就應該好好面對司法對他的檢驗，他還有時間扯到這個，就覺得很奇怪。

王世堅指出，自己跟柯文哲八年市長任內， 只有第一次的市長便當會，自己有去，就去這麼一次，很失望，覺得這不可能研究出什麼市政議題，因為柯文哲已經有預設的一些想法、看法，他完全不接受議員們給的一些公正、客觀、很直接對市政的惕勵，他根本聽不進去啦！

王世堅表示，那當然柯文哲跟應曉薇議員，他們會很合嘛，怎麼合現在就是司法在調查，大家很清楚，他不願意用不好聽的話形容柯啦，「要不然我送他四個字，『沆瀣一氣』嘛！」

至於社群平台現在瘋傳王世堅質詢過往影片，還有網友剪成一首歌，現場有記者撥放給王世堅看，讓王世堅忍不住笑出來，他表示，網路世界實在太神奇了啦，充滿生命力、創造力，那各類的人才、天才、鬼才都有，「我嘆為觀止」。

王世堅透露，那是他幾年前的質詢，但如果大家冷靜想，當初質詢之所以會批評那一些話，如果當時柯文哲有聽進去，其實就很受用，也不會後來他涉入京華城案，但多數人的缺點就是這樣，自以為是、執迷不悟，所以他現在要面對司法嚴厲的檢視。

王世堅表示，記得頭一次市政總質詢的時候，自己就告訴柯文哲，個性上他最嚴重的缺失，就是他自以為是、執迷不悟，都聽不進去任何其他人的說法、想法時，當然柯文哲就是去找他的同溫層嘛，「哦，那剛好應議員啦，好幾位議員他們是同溫層，所以他們可以便當會一吃再吃」。