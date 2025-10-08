　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲、議員應曉薇深陷京華城案，昨柯文哲以證人身分開庭，交叉詰問時，柯文哲說與應曉薇沒有私交，便當會是為了提升質詢效率，「否則議會全部在講鳥話、講幹話，像王世堅」。對此，王世堅今（8日）受訪時表示，柯文哲還有時間扯這個，他被提到做不好的地方就會顧左右而言他，「當時我質詢的時候他怎麼不答覆？」議員一些公正、客觀、很直接對市政的惕勵，他根本聽不進去啦！聽不進去就開始找同溫層，當然柯文哲、應曉薇議員會很合，送他四個字，「沆瀣一氣」嘛！

柯文哲出庭提到王世堅，說質詢像在講幹話，王世堅直言，「我一定是有戳到柯文哲的痛點嘛」，他自己很清楚，柯文哲的優缺點馬上可以瞭然於胸啦，比方說他做得不好、心虛的部分，「當你切到那個點的時候，他要不就顧左右而言他，要不就…當時我質詢的時候他怎麼不答覆？」

王世堅表示，過了幾年以後，柯文哲現在說，王世堅當時講的都是幹話，已經失去一個首都市長的格調，該回答的時候不回答，「我真搞不懂他，也不願意評論他啦」，柯文哲現在戴罪之身嘛，就應該好好面對司法對他的檢驗，他還有時間扯到這個，就覺得很奇怪。

王世堅指出，自己跟柯文哲八年市長任內， 只有第一次的市長便當會，自己有去，就去這麼一次，很失望，覺得這不可能研究出什麼市政議題，因為柯文哲已經有預設的一些想法、看法，他完全不接受議員們給的一些公正、客觀、很直接對市政的惕勵，他根本聽不進去啦！

王世堅表示，那當然柯文哲跟應曉薇議員，他們會很合嘛，怎麼合現在就是司法在調查，大家很清楚，他不願意用不好聽的話形容柯啦，「要不然我送他四個字，『沆瀣一氣』嘛！」

至於社群平台現在瘋傳王世堅質詢過往影片，還有網友剪成一首歌，現場有記者撥放給王世堅看，讓王世堅忍不住笑出來，他表示，網路世界實在太神奇了啦，充滿生命力、創造力，那各類的人才、天才、鬼才都有，「我嘆為觀止」。

王世堅透露，那是他幾年前的質詢，但如果大家冷靜想，當初質詢之所以會批評那一些話，如果當時柯文哲有聽進去，其實就很受用，也不會後來他涉入京華城案，但多數人的缺點就是這樣，自以為是、執迷不悟，所以他現在要面對司法嚴厲的檢視。

王世堅表示，記得頭一次市政總質詢的時候，自己就告訴柯文哲，個性上他最嚴重的缺失，就是他自以為是、執迷不悟，都聽不進去任何其他人的說法、想法時，當然柯文哲就是去找他的同溫層嘛，「哦，那剛好應議員啦，好幾位議員他們是同溫層，所以他們可以便當會一吃再吃」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

「中央社百年醜聞」　李永得揭謝幸恩「雙面記者」內幕

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

普發現金北市民有望拿超過1萬！　藍黨團也要提版本：不會發太少

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

「中央社百年醜聞」　李永得揭謝幸恩「雙面記者」內幕

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：「沆瀣一氣」嘛！

總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

普發現金北市民有望拿超過1萬！　藍黨團也要提版本：不會發太少

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

林予晞入圍金鐘影后認了：最想贏她　脫口「該邊拉傷」原因超荒謬

詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

上機才被告知沒素食餐　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」意外噎死

不爽兒子搞外遇！泰榴槤大亨「PO文懸賞揍小三」　每下3萬打到分手

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

政治熱門新聞

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

沒半個官員道歉！翁曉玲轟卓榮泰厚臉皮

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

高市長前哨戰！賴瑞隆突襲柯志恩

陳玉珍駁喬官　中華電信工會再發3點聲明：不法關說立委應辭職下台

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

挖土機超人救災8天殞命！中央頒20萬慰問金

花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場　很多問題大家「霧煞煞」

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

1圖揭新壽「獲利百億如意算盤」　游淑慧：北市府、輝達誰當冤大頭

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

北市府提「T12基地+協助整合私地」　輝達帶回參考

更多熱門

相關新聞

總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

總預算沒編軍人加薪！民眾黨提復議退回　國民黨團表態支持

立法院日前三讀「志願役軍人加薪」、「停砍警消所得替代率」相關修法，並由總統賴清德公告，但行政院聲請釋憲及暫時處分，並在明年度中央政府總預算案中未編列相關預算。國民黨立法院黨團今（8日）召開記者會表示，民眾黨團在昨天下午已經提出對總預算復議案，國民黨團表達同意立場，呼籲賴清德和行政院長卓榮泰在復議期間好好思考，不要再踐踏軍人和警消尊嚴，立即編足預算。

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會默哀30秒

林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會默哀30秒

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

關鍵字：

柯文哲王世堅民眾黨應曉薇國民黨

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面