政治 政治焦點 國會直播 專題報導

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

▲▼柯文哲表示，當時只被准參加父親告別式，連骨灰甕放哪都不知，10日終於到納骨塔祭拜父親。（圖／取自柯文哲臉書）

▲柯文哲表示，當時只被准參加父親告別式，連骨灰甕放哪都不知，10日終於到納骨塔祭拜父親。（圖／取自柯文哲臉書）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲9月交保後獲自由身，當初未能完整陪伴父親走完最後一程一直是他心中遺憾。柯今（11日）在臉書表示，父親的告別式他只被准參加家祭，之後立刻被押回土城看守所，因此父親骨灰甕放哪他都不知道；直到昨天，是他第一次到新竹大坪頂納骨堂祭拜父親。

柯文哲今在臉書說，父親病危臨終時，他還在羈押，沒有辦法陪在父親的身邊，一直是他人生最大的遺憾。有一天律師來土城看守所，告知「你父親已經在昨天早上8點過世」，他才知道父親已經去世了，那種悲傷直到現在都是難以言喻。

柯文哲表示，後來父親的告別式，經過一番交涉，執政當局只同意他參加家祭，讓他在父親封棺之前見最後一面，之後立刻被押回土城看守所，隨後的公祭儀式、火化和入塔，他都沒有參與，「因此我在父親過世後，他的骨灰甕放在哪裡，我都不知道」。

柯文哲說，這次交保後，本來要立刻去納骨塔祭拜父親。但是母親認為等農曆7月之後再去。因此只在交保後第3天，到了桃園宏願大千世界，先去父親的牌位前祭拜。直到昨天，是我第一次到新竹大坪頂納骨堂祭拜父親。

