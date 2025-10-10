　
政治

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

▲▼網傳7歲女童病逝，花蓮縣府回應：假消息。（圖／翻攝Threads）

▲網傳7歲女童病逝，花蓮縣府回應：假消息。（圖／翻攝Threads）

記者柯振中／綜合報導

花蓮光復鄉因颱風豪雨引發洪災，災後網路卻出現「7歲女童小涵敗血症拔管離世」的假訊息，文章以煽情文字與病床照博取同情，引發大量轉傳。花蓮縣政府與衛生局10日嚴正澄清，縣內並無此死亡個案，呼籲民眾勿再散布不實資訊，警方已介入追查來源。

近期在臉書與Threads等社群平台流傳一篇署名「護理師」的貼文，內容稱「7歲女童小涵因傷口感染敗血症拔管離世」，並附上女童戴著氧氣面罩的照片，文字寫道「拔管前，小涵問媽媽：天堂會有颱風嗎？有彩虹嗎？」文章情節煽情，引發超過八萬網友按讚留言，許多人誤以為這是花蓮災區真實個案。

花蓮縣衛生局調查後證實，所謂「小涵拔管離世」純屬網路假訊息，並未在花蓮轄內各醫院或醫療站查到相關死亡紀錄。衛生局指出，0923事件後確實有大量傷病患接受處置與住院，但並無兒童因傷口感染死亡的情況，呼籲網友切勿被虛構故事誤導。

花蓮縣政府發布聲明指出，災區救援與重建工作仍持續進行，惡意散布假訊息不僅擾亂前線秩序，也浪費救災資源。警方接獲通報後，已依線索展開溯源調查，將釐清散布來源與動機。若經查證屬實，散布者恐將依《災害防救法》第53條或《社會秩序維護法》第63條依法查辦。

根據《聯合新聞網》報導，一名救災人員受訪時感嘆，現場救援人手吃緊，卻仍得應對假訊息衝擊，令人倍感無奈。花蓮縣政府再次提醒，災後期間請勿轉傳未經查證的內容，以免誤導社會觀感並影響救災進度。中央災害應變中心表示，截至10日上午，花蓮災區死亡19人、失聯5人，數據與9日相同。

 
10/09 全台詐欺最新數據

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

快訊／南投國慶焰火登場「20萬人湧現」　賴清德、韓國瑜現身

花蓮災區「7歲女童病逝」消息瘋傳！縣府出面闢謠：假消息

韓國瑜國慶「誤唸賴清德講稿」！當場皺眉停頓　傍晚貼全文回應

關鍵字：

假消息花蓮災區網路假消息震撼

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

