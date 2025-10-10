冷到破紀錄！中國北方暴雨超36小時　居民嘆：秋天已穿羽絨外套

▲中國北方多地已連續暴雨超過36小時。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國北方近日遭遇罕見強降雨與寒流來襲，多地氣溫驟降、雨勢猛烈，打破歷年10月氣象紀錄。氣象部門指出，自8日凌晨起，北京連續降雨超過三天，直到11日才逐漸趨緩，成為入秋以來少見的「超長待機」降雨。

據《中新網》與《央視新聞》報導，北京市區普降大到暴雨，部分地區甚至出現大暴雨，累積雨量遠超過往年同期。氣象資料顯示，北京多地持續降雨超過36小時，氣溫也明顯下滑，9日白天南郊最高溫僅10.6度，創下當地10月上旬最低高溫新紀錄。

▲不少人指出，已拿出羽絨外套來穿。（示意圖／CFP）

降雨過程中，冷空氣不斷補強，夜間氣溫一度跌破10度，體感濕冷。北京10月以來的降水量已突破930毫米，打破多項歷史同期紀錄。不少民眾更是直呼，「秋天要穿羽絨外套」，形容這場降溫「像是直接進冬天」，甚至有人表示，已拿出暖暖包了。

與此同時，南方仍持續高溫。江西、湖南、湖北等地白天氣溫仍達35度以上，刷新當地「最晚高溫」紀錄。氣象專家指出，目前中國呈現明顯「北冷南熱」格局，南方受副熱帶高壓影響，暖氣團強盛，導致冷空氣難以南下。

專家預測，未來幾天北方雨帶將往南推進，華北、黃淮與河南地區仍可能出現中到大雨，局部地區有暴雨。另預估13日與18日還會有兩波冷空氣南下，將再度帶來明顯降溫，提醒民眾注意保暖及出行安全。