綠委批韓國瑜滿嘴抹黑造謠　徐巧芯反酸：事實還不讓人講

記者黃翊婷／綜合報導

立法院長韓國瑜在114年國慶大典致詞時，以「隱形堰塞湖」來形容大罷免撕裂社會、光電板破壞山林等爭議，引發綠營人士不滿。民進黨立委賴惠員痛批韓國瑜，「滿嘴抹黑造謠，就是失格」；國民黨立委徐巧芯則反酸，「哪裡抹黑造謠了？事實還不讓人講喔。」

▲韓國瑜在雙十國慶大會上致詞、唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨立委賴惠員10日在Threads上發文，批評韓國瑜在國慶大典這樣應該展現國格與團結的時刻，卻滿口謊言、鬧出笑話，讓台灣的臉丟到國際去，「站上台照稿唸錯只是丟臉，但滿嘴抹黑造謠，就是失格。」

賴惠員直言，韓國瑜自從當上立法院長，就屢屢違反議事規則，縱容藍白聯手毀憲亂政，成天挑動對立、擾亂國會，還妄想把國慶大典變成政黨造勢，把國家尊嚴變成個人秀場，把國家當舞台，把人民當道具。

不過，文章公布之後，不少藍營支持者在文章底下留言反擊。其中國民黨立委徐巧芯反酸，「哪裡抹黑造謠了？事實還不讓人講喔。」她的留言按讚數竟高達1萬，比原文的按讚數833次還要高。其網友也紛紛留言表示，「看徐巧芯回文跟妳（指賴惠員）發文的讚數，妳真的要檢討」、「妳可以不喜歡韓國瑜，但別亂講」、「委員，我想知道那一段算謊話」。