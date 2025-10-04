川普下通牒停火　哈瑪斯同意釋放加薩所有人質

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）宣布，願意基於美國總統川普（Donald Trump）提出的停火框架，釋放所有在加薩地區被扣押的人質。此舉被視為對川普「20點計畫」的部分回應，計畫內容涉及停火、人質交換及加薩行政管理權的移交，但條款細節仍待協商。

哈瑪斯透過聲明表示，他們同意釋放所有人質，不論生死，並準備依川普提案中所述的交換方式展開談判。此外，哈瑪斯也表態願意接受部分計畫條款，包括交出加薩的行政管理權。但對於像解除武裝等敏感議題，哈瑪斯尚未明確表態，顯示雙方談判仍存在重大分歧。

川普的「20點計畫」要求哈瑪斯在期限內回應，並獲得多國支持，包括以色列、阿拉伯及歐洲國家。該計畫概要涵蓋停火、交換囚犯、以色列逐步撤離加薩，以及由國際組織主導的過渡政府接管治理。白宮目前尚未對哈瑪斯的回應給予正式評論，談判前景仍然未卜。

哈瑪斯在聲明中感謝阿拉伯、伊斯蘭及國際社會的支持，並對川普的努力表達肯定。然而，他們僅提到將行政管理權移交至一個由技術官僚組成的巴勒斯坦機構，並未觸及解除武裝這一核心條款。此議題可能成為未來談判的最大阻礙，也牽動加薩地區長期和平的可能性。