韓國瑜國慶致詞提光電破壞、大峽谷　綠批貽笑國際：不實指控有失格局

▲慶籌會主委韓國瑜於雙十國慶大會致詞唱歌。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是114年國慶日，立法院長韓國瑜在國慶大典上細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會等，「迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難」。對此，民進黨回應，演說內容多則不實資訊，包括已經進入司法偵查的廢土弊案、國家能源政策，並將關稅談判與國安挑戰胡亂解讀等，身為國會議長，韓國瑜在重要國家慶典中，面對海內外國人、各國政要外賓的國際場合，發表個人粗淺政治意見、甚至將國內政治鬥爭搬上檯面。

對於韓國瑜致詞內容，民進黨發言人吳崢說，這是第一次我國的國會議長在主持國慶大會時有這樣失態的言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局，對此，民進黨除了表示遺憾，更對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。

吳崢指出，今天是中華民國114年國慶日，本應是全體國人、海內外同胞團結一致，共同為國家慶賀的日子。身為國慶典禮主辦者的立法院長韓國瑜，卻在致詞中夾帶政治攻擊，甚至呼應近來在野陣營及網路側翼對當前台灣局勢的不實指控，更拿馬太鞍溪堰塞湖災情對國內政情做不當比喻，不僅是在消費他口中的「鏟子超人」志工的善舉，更是對目前尚在災區重建家園的所有災民以及志工、國軍、警消極大不敬。



吳崢提醒，韓國瑜現在最該做的，就是與中央執政團隊一同合作盡速恢復災區復原，一同成為「救災志工」的一份子，而不是成為那個不斷誤觸「災害警報」的謠言製造者，讓國人陷入恐慌。



吳崢痛批，韓國瑜荒腔走板的言行早已不是第一次，這一年多來他身為國會議長，屢屢違反議事慣例，掩護在野黨在國會強渡違憲法律，更違反國會議長中立，多次參與政黨活動甚至發表不當言論。



吳崢強調，賴清德在823罷免投票結束的記者會中，即向國人揭示，期盼後續的行政、立法互動，能在堅定守護國家利益的共識下，進行朝野更多對話，不分黨派，共同守護臺灣，推動福國利民政策。

吳崢指出，然而，今天韓國瑜在國慶大典如此荒腔走板的言行，甚至持續針對執政團隊的攻擊，我們不禁要問，難道這就是國民黨以及在野陣營接下來要持續讓台灣內耗、政黨惡鬥的訊息嗎？相信台灣國人不會樂見，更不是台灣民主政治之福。

