6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

▲彰化139縣道國中生摔車。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

雙十連假首日，一群就讀台中市國中生相約騎單車出遊，行經彰化縣芬園鄉139縣道上發生驚險擦撞意外，一名何姓男學生在超車過程中，與洪姓同學發生碰撞，當場摔車導致腹部、四肢多處擦挫傷，救護人員緊急包紮後送醫救治，所幸意識清楚無生命危險。

依據警方初步調查，摔車事件發生在今(10日)上午9時34分許，有6名來自台中市國中生騎單車行經芬園鄉139縣道大彰路12.5公里處時，其中一名洪姓學生在嘗試超越前方何姓同學的過程中，不慎發生碰撞。當場摔車倒地，何生右側腹部與四肢多處擦傷，現場血跡斑斑，讓同行的學生們都嚇出一身冷汗。

警消據報後立即派出救護車趕往現場，救護人員發現何生意識清楚，但腹部有明顯傷口，立即進行包紮止血處理，隨後火速將他送往南投草屯佑民醫院治療。經檢查後確認傷勢穩定，無生命危險。

芬園交通分隊員警董逢佑到場處理時發現，事故地點恰巧沒有監視器覆蓋，初步肇因研判，洪生因「未保持行車安全間隔」導致碰撞，何生則無明顯肇事因素，造成2輛腳踏車左右車身及把手受損，更讓學生們期待已久的連假出遊行程被迫中斷。

交通隊呼籲，139縣道假日車流複雜，用路人應特別注意行車安全間隔，家長也應提醒子女騎車時避免並行與危險超車，才能快樂出遊、平安回家。

