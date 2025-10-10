下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

▲下波東北季風增強時間點可能落在10月19日，降溫將很有感。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(11日)各地多雲到晴，午後嘉義以南和各山區有零星雷陣雨，未來一周偏高溫，10月19日、20日有下波更強東北季風，降溫會很有感；此外，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，不排除未來可能增強為颱風，最新預報顯示路徑往台灣附近接近，不過10天後預報變動性大，仍待觀察。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天各地為晴到多雲的穩定天氣，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區跟其他山區有零星短暫雷陣雨，降雨範圍不大，不過山區有局部稍大雨勢。

周日到下周一環境偏東風，李名翔指出，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李名翔說，下周二到下周五為偏東風環境，各地多雲到晴，東半部、恆春半島有零星降雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，李名翔說明，未來這一周偏高溫，西半部高溫約32到35度，東半部30到32度，氣象署針對明天續發高溫燈號，區域包括雙北、台南、屏東。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

李名翔指出，目前預估10月19日、20日會有下波東北季風增強，因為距離還有10天以上時間，仍有變動空間，但下波東北季風降溫跟前幾天這一波相比會較明顯，「下波系統更強，降溫會很有感」，但降幅多少度仍要觀察。

後續還有「10月颱」發展可能，李名翔表示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，不排除有機會變成颱風，預估可能是下個周末或更後期有機會增強為颱風，下周四、五可以觀察熱帶系統的發展；路徑預報上，最新預報顯示可能往台灣附近接近，但因為10天後預報變動性大，仍有變數。