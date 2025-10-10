　
社會 社會焦點 保障人權

超粗「混血89」遭控殺人未遂　咬被害人「毒品中毒」拒賠120萬

▲▼英國,楊博儒。（圖／記者許權毅攝）

▲自稱「混血89」的楊男稱主要工作是經營自媒體，今年5月涉犯殺人未遂遭收押。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名自稱「英國混血89」的小網紅楊男今年被找去幫忙討債，結果卻失手差點把被害人打死，被依殺人未遂起訴。楊男近日聲請停押交保，並稱跟被害人無法調解，是因被要求賠償120萬，但對方把無關費用都算入，對方也是一個K他命、安非他命中毒者，無法接受條件。

今年5月10日，楊男（綽號英國）被洪男找去與一名余男談判，一行人跑到太平區一間摩鐵，結果洪男自行先離去，楊男跟小弟與余男發生爭吵，楊男踢踹余男頭部，導致余男重度昏迷，警方循線將人逮捕到案，檢方依殺人未遂起訴楊男。

▲楊男說，自己不願賠償120萬有原因，是被害人把無關費用都算入。（圖／翻攝楊男IG）

先前開庭時，楊男否認殺人未遂犯行，稱自己無殺人犯意，是酒後一時情緒氣憤導致，更說若有殺意，應該會拿起西瓜刀使用，請求法院從輕量刑，全案預計本月宣判。

楊男先前羈押期滿，向法院聲請具保停押，理由是雖與余男無法達成調解，但過程是因為余男要求120萬賠償，余男是「K他命、安非他命中毒的人」，他把從醫院醒來後，與本案無關費用都算進，還稱如果不依照這個條件，刑期可能會多1至2年，但認為金額不是余男說的算，金額要有依據，才沒調解成立。

▲楊男當時在摩鐵毆打余男，導致余男重度昏迷。（圖／記者許權毅攝）

楊男指出，事發後自己主動投案，自願留在警局面對案件，可見沒有逃亡之虞，案件已經沒有共犯在逃，自己因為被羈押，無法繼續做自媒體工作，又必須償還賠償金，家中有病母要照顧，不可能丟下媽媽。

中院仍認為，雙方未達成和解、是否主動投案以及被告母親健康狀況、經濟需求等情，均非是否繼續羈押參酌事項，被告聲請具保無理由，再延押2月。

10/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／諾貝爾和平獎出爐！
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

懸！醫院手術室門口竟發現9mm子彈

懸！醫院手術室門口竟發現9mm子彈

台中市林新醫院內手術室門口去年被院方撿到一顆子彈彈頭，經檢警追查後，因查無嫌疑人簽結。而這發子彈經送往鑑定，確定為9mm非制式子彈，且試射過後，具有殺傷力，檢方也聲請宣告沒收，但法院認為子彈已經失去結構，非屬違禁物，無從沒收。

彈簧刀猛刺險奪命　認錯賠償輕判1年5月

彈簧刀猛刺險奪命　認錯賠償輕判1年5月

狠刺超商女店員30刀　前男友判8年賠182萬

狠刺超商女店員30刀　前男友判8年賠182萬

台中警酒駕撞孕婦　法官重判不給緩刑

台中警酒駕撞孕婦　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊　139縣道摔車濺血

6國中生自行車出遊　139縣道摔車濺血

台中網紅殺人未遂自媒體毒品中毒賠償

