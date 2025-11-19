　
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯掛假車牌趴趴走！害車主吃15紅單被逮　解開手銬逃5小時

▲▼清水分局,沙鹿分駐所,警察,派出所,沙鹿所。（圖／記者許權毅攝）

▲台中清水分局沙鹿分駐所去年傳出一名通緝犯脫逃，判決結果近日出爐。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中林姓男子素行不良，不只懸掛假車牌街上趴趴走，害真車主收到15張罰單，還擁槍藏彈，他先前因為毒品通緝遭到警方逮捕帶回，被留置在沙鹿分駐所被銬於戒護區時，竟拿出不明鑰匙解開，隨即落跑5小時，才被員警在一處加油站逮捕。

檢警追查，林男因為轎車未繳納稅金、貸款，擔心被拖吊，竟以8千元購買偽造的「9827」車牌上路。車上還把放一把不明人士「阿甲」委託代管的貝瑞塔92F非制式手槍，以及子彈3發。

去年4月，林男因為另案毒品通緝案遭警方逮捕歸案，被沙鹿分駐所員警拘禁在人犯戒護區時，深夜22時許，趁員警未注意時，拿出藏在身上的鑰匙打開腳銬，隨即脫逃而出，返回被逮處駕車落跑。

員警發現林男消失，立刻外出追查，在隔日凌晨3點多，在一處加油站將人逮捕，依法偽造特種文書、槍砲、脫逃罪送辦。毒品罪則是另案遭判5月刑期。

台中地院認為，林男前因毒品案件遭判刑11年半確定，執行後縮短刑期假釋出獄，又犯本案，但毒品案件與本案罪質不同。

審酌林男購入偽造車牌懸掛上路，害當事人無端收到15張交通違規罰單，又非法寄藏本案槍彈，遭逮捕後又趁隙脫逃，無視國家公權力，衡量犯後坦承犯行。全案依偽造特種文書罪處4月、脫逃罪6月，兩罪合併應執行9月其刑，非法寄藏非制式手槍5年4月併科罰金8萬。

