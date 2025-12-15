陳其邁才點燈...中央公園聖誕小屋遭噴漆塗鴉　警：從嚴從重究辦

▲中央公園聖誕小屋牆面，遭人惡意噴漆塗鴉。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄中央公園是耶誕節期間市民和遊客共同期待的熱門景點，日前才由市長陳其邁親自點亮，正式啟動「2025高雄聖誕生活節」。然而，這片歡樂景象卻被惡意行為籠罩。今天(15日)上午，新興分局接獲報案，指位於聖誕樹旁的聖誕小屋牆面遭到不明人士惡意噴漆塗鴨，公共設施受到嚴重破壞，美好的市容景觀和節慶氣氛因此蒙塵。

新興分局對此類破壞社會秩序和公共財產的行為表達嚴厲譴責。警方已立即成立專案小組，針對中央公園及周邊所有監視器影像進行擴大調閱與分析，務求從細微線索中迅速鎖定嫌疑人。警方重申，偵辦此案將秉持「毋枉毋縱、從嚴從重」的原則，維護社會秩序與公共安全是警方堅定不移的職責，絕對不會容許此類公然挑戰公權力的行為。

新興分局指出，一旦將嫌疑人查緝到案，其將為破壞行為付出高昂代價。除了會依據《社會秩序維護法》第90條塗鴉毀損違序行為予以嚴辦外，警方也將依據《高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例》第七條，以「故意毀損公共設施」之名義函送管理機關裁罰，該條例可處罰新臺幣3000元至80000元罰鍰。同時，警方還將追究民事責任，要求行為人必須負擔所有清潔及設施修復的費用。