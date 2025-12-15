　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南前議長郭信良被起訴！將光電地變廢棄物場　檢求刑3年半

▲▼郭信良廢棄物案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲橋檢追查郭信良涉嫌將光電地用來傾倒建築廢棄物。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦前台南市議長郭信良涉嫌將原規劃為太陽能案場的土地，變成大型「廢棄物傾倒場」，他夥同營造公司李姓負責人等5人，從台南社宅工程挖出的近5萬立方公尺營建廢棄物，檢方發現本應送往合法土資場處理，卻被他們直接偷運到閒置農地，嚴重破壞生態，檢察官今（15）日偵結，追加起訴郭信良等5人，並具體求刑3年6個月。

▲▼郭信良廢棄物案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，郭信良原本計畫在安南區城西段13筆土地上開發光電案場，但因台電饋線容量不足而閒置，2024年間，國家住都中心在安南區辦理「和順安居社會住宅」新建工程，營造公司李姓負責人為了節省將土方運往合法土資場的天價費用，竟找上郭信良，詢問閒置的土地是否可以「收容」。

▲▼郭信良廢棄物案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲前台南市議長郭信良與里長高進見涉佃西重劃案索賄1300萬，台南高分院改判無罪，台南高分檢署不服提第三審上訴。（記者林東良翻攝）

郭信良（上圖，林東良翻攝）明知地下室開挖的土方一定夾雜大量混凝土塊、磚塊等營建廢棄物，但為了賺取暴利，仍未經許可提供土地，讓李男等人大膽傾倒，從同年8月到10月間，將和順社宅工地挖出的約4萬9372立方公尺的營建混合廢棄物，直接載到郭信良提供的城西段土地回填堆置，完全無視環保法規。

期間，郭所屬公司不知情員工多次發現土方內混有大量混凝土塊、塑膠管等廢棄物，拍照回報後，郭不僅未制止，反而刪除相關照片與影像，持續默許非法回填，甚至篩選出的大型混凝土塊，還被另行非法運往台糖出租土地暫置，數量約352立方公尺，全程未依規定申報處理。

▲▼郭信良廢棄物案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋檢認定，郭信良涉犯未經許可提供土地堆置廢棄物等罪和其他4名嫌犯一起偵結起訴，檢察官認為郭犯後還持續否認犯行、態度極差，因此建請法院從重判處郭信良有期徒刑3年6個月，以資懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

淡水2機車碰撞「護理師不治」　無照騎士竟稱：正要去考駕照

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止

陳其邁才點燈...中央公園聖誕小屋遭噴漆塗鴉　警：從嚴從重究辦

送襪子、手套都能放水！關務署集體貪污超傻眼...大律師助拚緩刑

台南前議長郭信良被起訴！將光電地變廢棄物場　檢求刑3年半

桃園鐵路工程地下化工地驚見男屍！無明顯外傷身分待查

快訊／台中機車遭左轉貨車撞擊！零件碎滿地　騎士傷重不治

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室：接受律師陳情

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

淡水2機車碰撞「護理師不治」　無照騎士竟稱：正要去考駕照

京華城案檢方論告　柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止

陳其邁才點燈...中央公園聖誕小屋遭噴漆塗鴉　警：從嚴從重究辦

送襪子、手套都能放水！關務署集體貪污超傻眼...大律師助拚緩刑

台南前議長郭信良被起訴！將光電地變廢棄物場　檢求刑3年半

桃園鐵路工程地下化工地驚見男屍！無明顯外傷身分待查

快訊／台中機車遭左轉貨車撞擊！零件碎滿地　騎士傷重不治

獨／警拘聖石主謀竟要向藍委說明　林思銘辦公室：接受律師陳情

21風味館聯名《寒霜啟示錄》　3款套餐69折起再送虛寶卡

5大平價好入手聖誕送禮提案！Jo Malone小香水、無印良品保暖小物好實用

民意代表爭取設置減速丘　老人據點出入增添安全感

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

新北男騎「黃牌霸主」北宜跑山　過彎壓車打滑右手骨折送醫

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

彰化驚險車禍！BMW「緊貼」休旅車碰撞衝分隔島　2人送醫

1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

台南公園國小推動三好品德有成　榮獲教育部品德教育特色學校肯定

好香！來跟Fubon Angels野餐　勇士「來趣野餐」主題周1月登場

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

保時捷男「遭押上車連開2槍」！　胸口中彈倒後座慘死

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

桃園某國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

88會館揭密　女檢存現25萬「要學妹換偵辦團隊」

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝釀1死2傷

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！

基隆毒駕奪命！妻買菜失聯　翁求協尋接噩耗崩潰

即／2機車淡金路相撞　女騎士頭部重創亡

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

更多熱門

相關新聞

超狂親友團設局抓壞人　女兒肉身趴車

超狂親友團設局抓壞人　女兒肉身趴車

台中市一名邱婦遭詐團騙取130萬，親友7人為了討公道，假意交付40萬設局釣出吳姓車手，結果眾人要圍捕時，吳姓車手嚇到駕車狂竄，邱婦女兒竟直接趴在引擎蓋上，陪著吳飆著近百高速、肉身攔車數公里，最終體力不支才摔下車，吳還惡劣輾人，遭檢方依殺人未遂起訴。

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

即／台南消防局長李明峯閃辭　黃偉哲勉為核准

即／台南消防局長李明峯閃辭　黃偉哲勉為核准

餐廳老闆欠債500萬　債主竟叫他種大麻全慘了

餐廳老闆欠債500萬　債主竟叫他種大麻全慘了

全聯大火被點名最惡2人　設備商喊：不一定要防火毯

全聯大火被點名最惡2人　設備商喊：不一定要防火毯

關鍵字：

台南市前議長郭信良光電地廢物場起訴

讀者迴響

熱門新聞

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

槍聲響起！男「肉身護妻」中彈亡

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

日本沒貓熊了！東京明年1月「歸還中國」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

《RM》一次送走2人！韓網反應曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面