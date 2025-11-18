女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

記者白珈陽／台中報導

台中市梁姓物流車司機18日清晨6時許，於北屯區松竹路一段一處巷口右轉時，不慎輾過機車雙載的古姓女子、羅姓女子，造成古女當場死亡、羅女全身擦挫傷。台中地檢署今天下午進行相驗，梁男見到古女家屬立刻兩度鞠躬，向家屬表示「對不起」；遠從台東北上的古父，看見女兒遺體，悲傷地用手、上衣拭淚，場面令人鼻酸。

▲梁男見到古女家屬立刻2次鞠躬，向家屬表示「對不起」。（圖／記者白珈陽攝）



本案在今天下午3時30分，由台中地檢署檢察官徐慶衡會同法醫相驗，古女是台東人，爸爸、媽媽早上接獲噩耗，立刻從台東趕赴台中，處理女兒後事。

梁男在案發當時一度蹲坐路邊，嚼檳榔、使用手機；相驗時他也到場，由檢察官於殯儀館臨時偵查庭進行複訊，梁男一見到古女雙親，滿臉歉意、2度鞠躬，開口向被害家屬表示「對不起」。

據了解，古女父親61歲，母親56歲，古女在家中排行老二，除了哥哥外、還有2個弟弟，古女未婚。雙親一抵達殯儀館，古母即悲傷拭淚；認屍程序由古父進行，古父認完屍走出冰櫃外，同樣難掩悲慟不停哭泣。

▲古父看見女兒遺體，悲傷地用手、上衣拭淚。（圖／記者白珈陽攝）



據悉，古女在台中從事清潔隊。同樣在清潔隊工作的古女叔叔表示，姪女7、8年前考進清潔隊，工作態度認真；姪女與羅女是朋友，住在太平，由於家住附近，姪女長年騎車載羅女一起至北屯上班。今天上午7時許，一直未見姪女到單位上班，打了多通電話都沒人接，直到8時許，才接獲姪女身亡消息。

警方調查，梁男（42歲）今天清晨6時許，駕駛物流車於台中市北屯區松竹路一段某巷口右轉時，右前輪突然輾過1部雙載機車，造成騎士古女（34歲）、乘客羅女（37歲）受困車底；警消到場發現古女頭部變形明顯死亡，羅女全身多處受傷，梁男無酒駕情形，全案警詢後依過失致死罪嫌偵辦，肇事責任有檢警進一步調查。

▲梁姓物流車司機不慎輾過機車雙載的古姓女子、羅姓女子，造成古女當場死亡、羅女全身擦挫傷。（圖／民眾提供）