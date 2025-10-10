　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

▲南投青農快閃市集將於10月24日啟動。（圖／南投縣政府提供）

▲南投青農快閃市集將於10月24日啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府近3年來積極推動「青農回投」政策，與南投縣青農聯誼會合作舉辦「南投青農快閃市集」活動，讓消費者能直接、便捷地接觸到來自該縣最新鮮、最在地的優質農產品，今年系列活動訂於10月24日正式啟動。

縣府農業處月前舉辦114年度「南投青農快閃市集」開幕記者會，由副縣長王瑞德主持，與農業部台中區農業改良場秘書白桂芳、南投縣青農聯誼會會長連晏瑩及與會來賓一起宣佈「南投青農快閃市集」系列活動啟動時程；立委馬文君、游顥、縣議員林儒暘服務處、縣議員唐曉棻服務處都派員到場參與，會場周邊來自13鄉鎮市青農展示攤位，也吸引洽公民眾青睞，買氣熱絡。

▲南投青農快閃市集將於10月24日啟動。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德表示，「南投青農快閃市集」開辦初期，每年僅有2至3個場次，經數年深耕與擴展，已成長為每年超過12場次的常態性活動，參與攤商與消費者數量也逐年穩定成長，展售據點遍及全台：涵蓋南投國道服務區、關西國道服務區、台中第六市場以及台北內湖花市等重要城市與市場，大大提升消費者接觸南投優質農產品的便利性，營業額從最初50餘萬元，至今已大幅躍升至突破460萬元。

▲南投青農快閃市集將於10月24日啟動。（圖／南投縣政府提供）

連晏瑩表示，在縣府及南投縣農會輔導下，該會自110年起推動「南投青農快閃市集」，匯集十三鄉鎮市青農夥伴參與擺攤、透過快閃展售的方式，將產地直送的新鮮農產品帶到各大城市，經多年累積，市集品牌逐漸建立，成為該縣最具代表性的青農品牌活動之一，不僅讓消費者記住「南投青農」的形象，也為在地農友拓展更多元的銷售通路；未來將持續與縣府、農會及各單位合作，結合文化、旅遊與在地特色，打造更多亮點，讓全台消費者都能「買到新鮮、吃得安心、認識南投」。

南投青農聯誼會表示，114年度攤商數量與參與青農規模與質量較往年都有顯著提升，並結合食農教育體驗活動（如DIY 手作、農產知識解說），場次分別為10月24日至10月26日在南投服務區；11月08日至11月09日在南投服務區；11月13日至11月14日在板橋農會超市區；11月22日至11月23日南投服務區，歡迎全國消費者來品嚐採購。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
20歲妹哭哭！　生日蛋糕竟被路人端走吃光
快訊／撞死闆娘BMW男醒了！　已做完筆錄
快訊／重機自撞墜10多公尺高架橋　騎士雙腿骨折命危
李芷霖「澀谷中空逛街」被拍！　裙子穿超短
「輝達離開台北機率不大！」　他分析關鍵原因
陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性
學佛40年！活菩薩睡夢中被撞慘死　孝子啜泣：不敢去殯儀館

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

永福星星幫國慶日再聚首　肯納青年接力同行展現無歧視運動人權

黃偉哲率隊北上快閃板橋！「秋收台南味」登場　哈密瓜、紅文旦香甜搶手

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

日月潭「撈撈客chill市集」繼續辦　精選在地好物兼文化體驗

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／諾貝爾和平獎出爐！　委內瑞拉女政治家獲殊榮

快訊／八里台北港外重大車禍！汽機車高速碰撞　男子受困命危

求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

隱身鄉間小路！龍潭自然系田野咖啡廳　閣樓座位獨享稻浪窗景

台南特搜隊抵花蓮投入救援　醫療組替志工清創包紮守護災區前線

能幫上忙鬆了一口氣　朗希化身道奇救世主：終於能投自己的球

7.4強震狂襲！破壞力不及「宿霧6.9地震」　菲學者揭原因

桃猿挑戰賽前突發布震撼消息　牧野幸輝：我們也很掙扎

【天人永隔】睡夢中突遭「飛車奪命」！　台中茶葉行遭衝撞 年邁母當場身亡兒受傷

地方熱門新聞

鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處救援助野放

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

桃園青埔智慧科技分館　10/29啟用

桃園國旗屋國慶升旗　成藍營主席參選人競選陣地

台東縣鼓勵落實回收行動　10/14大全聯辦兌換活動

新竹市長高虹安陪同38位里長參訪體驗南投茶博會

挖土機超人受傷辭世　醫籲志工防「海洋弧菌」感染

破獲藏身民宅麻將賭場　驚見阿公級81歲賭客

桃園風禾公園國慶熱點　70隻黑貓中隊成打卡熱點

天際群鷹再臨滿州　琅嶠鷹季10月登場

台南特搜拂曉出發花蓮災區不放棄任何一線希望

以健康致敬勇者！楷爾集團關懷南消人員捐贈汗蒸幕服務助放鬆

更多熱門

關鍵字：

南投青農快閃市集

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面