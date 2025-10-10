營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

▲南投青農快閃市集將於10月24日啟動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府近3年來積極推動「青農回投」政策，與南投縣青農聯誼會合作舉辦「南投青農快閃市集」活動，讓消費者能直接、便捷地接觸到來自該縣最新鮮、最在地的優質農產品，今年系列活動訂於10月24日正式啟動。

縣府農業處月前舉辦114年度「南投青農快閃市集」開幕記者會，由副縣長王瑞德主持，與農業部台中區農業改良場秘書白桂芳、南投縣青農聯誼會會長連晏瑩及與會來賓一起宣佈「南投青農快閃市集」系列活動啟動時程；立委馬文君、游顥、縣議員林儒暘服務處、縣議員唐曉棻服務處都派員到場參與，會場周邊來自13鄉鎮市青農展示攤位，也吸引洽公民眾青睞，買氣熱絡。

王瑞德表示，「南投青農快閃市集」開辦初期，每年僅有2至3個場次，經數年深耕與擴展，已成長為每年超過12場次的常態性活動，參與攤商與消費者數量也逐年穩定成長，展售據點遍及全台：涵蓋南投國道服務區、關西國道服務區、台中第六市場以及台北內湖花市等重要城市與市場，大大提升消費者接觸南投優質農產品的便利性，營業額從最初50餘萬元，至今已大幅躍升至突破460萬元。

連晏瑩表示，在縣府及南投縣農會輔導下，該會自110年起推動「南投青農快閃市集」，匯集十三鄉鎮市青農夥伴參與擺攤、透過快閃展售的方式，將產地直送的新鮮農產品帶到各大城市，經多年累積，市集品牌逐漸建立，成為該縣最具代表性的青農品牌活動之一，不僅讓消費者記住「南投青農」的形象，也為在地農友拓展更多元的銷售通路；未來將持續與縣府、農會及各單位合作，結合文化、旅遊與在地特色，打造更多亮點，讓全台消費者都能「買到新鮮、吃得安心、認識南投」。

南投青農聯誼會表示，114年度攤商數量與參與青農規模與質量較往年都有顯著提升，並結合食農教育體驗活動（如DIY 手作、農產知識解說），場次分別為10月24日至10月26日在南投服務區；11月08日至11月09日在南投服務區；11月13日至11月14日在板橋農會超市區；11月22日至11月23日南投服務區，歡迎全國消費者來品嚐採購。