遭二度冒名寄恐嚇信！揚言下午3點總統府開槍　吳思瑤怒：膽大包天

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／立委吳思瑤國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

今（10日）為雙十國慶，不過，民進黨立委吳思瑤連2日遭冒名寄送威脅信件，甚至其中一封還猖狂放話犯案時間為今日下午3時，讓她痛斥，「真是歸剛！」她很忙，膽大包天冒用她的公開帳戶發送暴力恐嚇信件，她絕不姑息。

針對被冒名寄送第2封威脅信件，且犯嫌更猖狂放話犯案時間，「下午3點，衝撞總統府！開槍！投擲炸彈！」，吳思瑤在社群平台表示，她已報警處理。

吳思瑤下午受訪時也說，「真是歸剛！」立法委員很忙耶！膽大包天冒用她的公開帳戶發送暴力恐嚇信件，讓她昨天要去報警，今天也要花時間跟中正一分局告發，她也提供給警政單位、國安單位防範，因為國慶大會是重要場合，任何維安都不容閃失。

吳思瑤指出，經了解，昨天的恐嚇信件經查來自境外IP，而與國安單位聯繫後，才知道光昨天跟今天，類似對總統國慶大會維安的相關威脅案件非常多，所以這不是單一事件，是否為計劃性侵擾台灣社會秩序，造成公共恐慌，雖然很煩很浪費時間，要耗損在這種仇恨、負面的威脅中，但打擊台灣重要的國慶大會，她絕不姑息。

▼民進黨立委吳思瑤遭冒名寄送恐嚇信。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）