　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼運動部端出具體性平政策　綠委：走出過去體育署只重奪牌政策方向

▲▼民進黨立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、蘇巧慧、陳秀寶、吳思瑤共同召開「重視運動兒少、性平要行動運動部落實平權第一步從『台灣女孩日』開始」記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

▲「重視運動兒少、性平要行動運動部落實平權第一步從『台灣女孩日』開始」記者會 。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

10月11日為「台灣女孩日」，民進黨立委陳培瑜、黃捷、陳秀寶、吳沛憶、蘇巧慧、吳思瑤與台灣運動好事協會執行長劉柏君、台灣女足工會副理事長許翊筠今（9日）共同召開記者會，呼籲運動部應走出過去體育署只重奪牌的政策方向，透過預算與編制更具體提出關於兒少與性平的政策作為，並期盼在今年年底前能看到運動部正視成立關於兒少、性平、人權等諮詢機制。

劉柏君表示，在運動性平政策的行動上，雖然運動部的前身體育署與許多單項協會過去即共同簽署過布萊頓宣言，然而在落實上這幾年其實並沒能看到體育署有更多具體作為。

許翊筠則說，台灣女足這2年許多的發聲，凸顯出台灣運動場域決策機制的性別失衡與對兒少、女性球員不友善的困境。例如中華足協是台灣目前少數沒有民主參與機制、同時也沒有女性擔任理事的單項協會，在眾多女性足球運動政策上，許多不合理決定都需要民間用更大的力量自救；而同樣的困境也出現在其他台灣的女性運動項目。

立法院體育政策連線會長陳培瑜表示，性別、兒少、人權，是過去體育署在施政上最不被重視的角落。甚至，當地方政府都開始把運動性平推動作為獨立獎項頒發的現在，過去體育署就是抵死不從，更不要說體育署過去在決策的過程中，幾乎沒有在考慮何謂「兒少最佳利益」，彷彿只要出了問題，跟教練、校長協調完，孩子的感受就不再需要被考慮；期盼運動部長李洋能以行動面對目前存在在體育界中的權力關係，讓台灣運動發展真正能走向現代化。

立法院女子運動外交促進會長黃捷指出，運動不只是促進女孩健康與經濟平等重要工具，更是推動性別平等重要途徑；當女性運動員獲得更多支持、在賽場上展現實力時，將帶動更多女孩相信自己有能力成為領導者。

蘇巧慧表示，根據2024年國人運動現況調查，營造出安全、性別友善的運動環境，是提升女性規律運動意願的重要關鍵。因此，未來將從三大方向，期望透過政府力量，提高女性規律運動的意願。包括：活用公有運動場館空間，參考民間經驗，在合適場域設置女性專區；增加公有運動場館開設的課程數量，增設女性專班、女性優先等班別；呼籲政府冠名贊助女子球隊，並鼓勵企業共同投入經營，為女性運動員打造更完善的運動舞台。

▲▼民進黨立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、蘇巧慧、陳秀寶、吳思瑤共同召開「重視運動兒少、性平要行動運動部落實平權第一步從『台灣女孩日』開始」記者會 。（圖／記者湯興漢攝）

吳沛憶說，運動平權的議題出現在每位女孩的生活。IWG布萊頓暨赫爾辛基女性與運動宣言就提到，「女性在運動與體育活動上的參與度會受設施的健全度、多樣性與便利程度影響，特別是空間的安全與否」。

吳沛憶也提到，各部會都有「性別平等專案小組」，去幫助各部會推動性平業務，但根據運動部官網，目前性平小組尚未組成，設置要點也尚在擬訂。因此，在性平小組的組成上，運動部可考慮將女子運動員納入，在學者專家跟團體外，也參考選手實際經驗，為運動部性平政策提供諮詢。

陳秀寳期盼，運動部比照其他部會針對女性運動員、教練、運動學者研擬研究經費補助或相關組隊、培訓等福利措施，希望先從運動部做起，才能展現魄力，她因為本會期擔任教文會召委，不排除安排運動部運動平權專報，希望督促運動部盡快落實相關措施。

吳思瑤表示，真正的運動平權不能只停留在象徵與口號，要具體落實在法規制度與資源分配中，過去運動場域長年被性別刻板思維所制約，女性在資源、能見度和決策結構中都處於弱勢位置，未來運動部應加強給予女性運動隊伍資源支持，各單項協會的治理將性別代表納入制度設計，強化運動場館的性別友善設施，並投入女性及全民運動科學專案研究，期盼運動平權能逐步落實、向下扎根。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

盼運動部端出具體性平政策　綠委：走出過去體育署只重奪牌政策方向

保障女孩身體自主權　民團偕綠委喊話衛福部：比照文化幣發月經幣

好帥！時隔20年英姿再現　新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

跟郝龍斌一樣！韓國瑜也祝「心想事成」 鄭麗文：若當選100%配合

禪光育幼院兒虐案揭弊者反遭清算　綠委轟：花蓮縣府、衛福部失職

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

盼運動部端出具體性平政策　綠委：走出過去體育署只重奪牌政策方向

保障女孩身體自主權　民團偕綠委喊話衛福部：比照文化幣發月經幣

好帥！時隔20年英姿再現　新北8駿馬+18騎警登國慶遊行掀亮點

中央助輝達留台灣　行政院：經濟部、財政部、內政部都積極協助

跟郝龍斌一樣！韓國瑜也祝「心想事成」 鄭麗文：若當選100%配合

禪光育幼院兒虐案揭弊者反遭清算　綠委轟：花蓮縣府、衛福部失職

道奇貝茲：我們仍領先2勝　冷靜看待費城人打線甦醒

台北市發錢了？綠提增發現金2.1萬元　蔣萬安：考量財政狀況研議

死語復活！宇宙人方Q爆「昔0204電話盛況」：公共電話被打壞

當永續遇見美味　雙十連假來竹風好市集嚐美食

日華懇議員出席國慶酒會　自民黨選對長：不應讓「台灣有事」發生

展現對台重視　外交部：日本28名議員組慶賀團訪台參加國慶活動

輝達若離開台北？　秦慧珠嗆市府無能：蔣萬安、李四川別想選了

Andy「這是我做過最後悔的決定」！困澎湖機場6hrs：miss掉就沒了

中義外長會談　王毅：希望義方繼續恪守一中原則

集保結算所前進哈薩克世界集保論壇　分享永續金融實踐

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

政治熱門新聞

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

普發1萬要來了！立院完成「韌性特別預算案」初審　10/17有望三讀

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

輝達還是最喜歡T17、T18　龔明鑫：其他算備胎

傅崐萁1小時質詢卓榮泰是搞笑？　王婉諭曝目的：精心設計卸責大戲

黃國昌狗仔案延燒！　律師曝涉犯2罪：最重處五年徒刑

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

更多熱門

相關新聞

保障女孩身體自主權　綠委籲比照文化幣發月經幣

保障女孩身體自主權　綠委籲比照文化幣發月經幣

10月11日為「台灣女孩日」，民進黨立委范雲、張雅琳今（9日）召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會，呼籲衛福部儘速研議「月經幣」政策，並強調，已經有「文化幣」成功模式在前引導，這項政策不需修法、不改稅制，只需編列預算即可實施，衛福部不該迴避，應該即刻開始規劃，後續將會共同監督衛福部推動「月經幣」，希望能作為國家送給台灣女孩最實際禮物！

兒虐案揭弊者反遭清算　綠委：花蓮縣府、衛福部失職

兒虐案揭弊者反遭清算　綠委：花蓮縣府、衛福部失職

黃國昌狗仔門延燒　王義川籲全報警調查

黃國昌狗仔門延燒　王義川籲全報警調查

「有點卡卡」　運彩公會理事長點評李洋立院首秀

「有點卡卡」　運彩公會理事長點評李洋立院首秀

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

關鍵字：

台灣女孩日性平李洋陳培瑜黃捷陳秀寶吳沛憶蘇巧慧吳思瑤

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

女神「現身災區清水溝」！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面