冒名吳思瑤！寄送恐嚇信嗆總統府開槍　警查出發信地是境外IP

▲寄送恐嚇信件留立委吳思瑤電郵，警方追出發信地為境外IP。(圖／記者屠惠剛攝）

記者邱中岳／台北報導

國慶日前夕，民進黨立委吳思瑤在社群平台透露，有人冒用其名義，要在國慶日當天發動暴力攻擊總統府，吳思瑤表示收到助理通知，有人向警政署發送恐嚇訊息，內容竟是要在國慶日朝總統府扔汽油彈，最後還留下吳思瑤的信箱，警方目前獲報處理，發現寄送信件的IP在境外。

吳思瑤在臉書表示，她9號正忙於輝達相關議題與預算質詢，直到助理通報得知，有人向內政部警政署署長信箱發送恐嚇訊息，內容包括「明天國慶日，總統府開槍」、「見人就開槍，向人群掃射，向總統府扔汽油彈」等威脅字句，而對方留下的電子郵件竟是吳思瑤的公開信箱。

吳思瑤強調，這種冒名恐嚇行為已危及公共安全，已向警方報案。她也批評，台灣近來民主自由遭濫用，法治受到挑戰，部分人士以暴力及仇恨言論取代理性溝通，內文中還嗆聲「明天國慶日，總統府開槍」、「見人就開槍，向人群掃射，向總統府扔汽油彈」等威脅字句。

最後留下的信箱，竟然是吳思瑤的公開信箱，警方於9日收到吳思瑤助理的報案，表示經過因為吳思瑤的電子信件收到警政署署長信箱的自動回覆確認信件，才得知被人冒名嗆聲，而該發送該信件的署名為「界立建」，目前認定IP位置在境外，將持續追查。