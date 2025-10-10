冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

今（10）日雙十國慶，民進黨立委吳思瑤於社群平台透露，竟有人冒用她的名義，揚言在國慶日發動暴力攻擊總統府。

吳思瑤在臉書表示，她9號正忙於輝達相關議題與預算質詢，直到助理通報才得知，有人向內政部警政署署長信箱發送恐嚇訊息，內容包括「明天國慶日，總統府開槍」、「見人就開槍，向人群掃射，向總統府扔汽油彈」等威脅字句，而對方留下的電子郵件竟是吳思瑤的公開信箱。

吳思瑤強調，這種冒名恐嚇行為已危及公共安全，已向警方報案。她也批評，台灣近來民主自由遭濫用，法治受到挑戰，部分人士以暴力及仇恨言論取代理性溝通。她呼籲，國家重要慶典絕不能容許任何安全威脅，強調「息事寧人就是姑息養奸，大事化小就是為虎作倀。該告就告，絕不客氣」。

此事引發網友熱烈回應，有人提醒吳思瑤加強安全防護，也有網友支持她報警，認為應嚴懲相關人士，不能放任違法行為。部分留言則呼籲國安單位應強硬處理，並期盼能揪出幕後兇手。