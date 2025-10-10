　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

▲▼賴清德「全國暨台北市競選總部成立宣布記者會」卓榮泰 陳時中 陳茂仁 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

今（10）日雙十國慶，民進黨立委吳思瑤於社群平台透露，竟有人冒用她的名義，揚言在國慶日發動暴力攻擊總統府。

吳思瑤在臉書表示，她9號正忙於輝達相關議題與預算質詢，直到助理通報才得知，有人向內政部警政署署長信箱發送恐嚇訊息，內容包括「明天國慶日，總統府開槍」、「見人就開槍，向人群掃射，向總統府扔汽油彈」等威脅字句，而對方留下的電子郵件竟是吳思瑤的公開信箱。

吳思瑤強調，這種冒名恐嚇行為已危及公共安全，已向警方報案。她也批評，台灣近來民主自由遭濫用，法治受到挑戰，部分人士以暴力及仇恨言論取代理性溝通。她呼籲，國家重要慶典絕不能容許任何安全威脅，強調「息事寧人就是姑息養奸，大事化小就是為虎作倀。該告就告，絕不客氣」。

此事引發網友熱烈回應，有人提醒吳思瑤加強安全防護，也有網友支持她報警，認為應嚴懲相關人士，不能放任違法行為。部分留言則呼籲國安單位應強硬處理，並期盼能揪出幕後兇手。

太扯了，有人冒名吳思瑤，國慶日要暴力攻擊總統府！？ 今天都在忙輝達的事，忙著質詢審預算。 助理告訴我才知道，今天收到內政部警政署署長信箱的確認信，有人嗆聲放話「明天國慶日，總統府開槍！」「見人就開槍，向人群掃射！向總統府扔汽油彈！」 ...

吳思瑤發佈於 2025年10月9日 星期四
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣男入境日本　當場被捕！
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
顏正國靈堂開放時間、地點曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

國慶焰火數將高達4萬發！　韓國瑜邀國人遊南投茶博

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

韓國瑜國慶晚會感性喊話：明天國慶日一起舉著國旗大唱國歌

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

「絕不能放棄主權」　賴清德出席國慶晚會：沒台灣就沒中華民國

哪位對手在搞境外勢力？　郝龍斌：網軍攻擊勝過民進黨1450戰力

匆匆忙忙連滾帶爬！王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人笑：嘆為觀止

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」留殘影　睡夢中母死子傷

冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

國慶焰火數將高達4萬發！　韓國瑜邀國人遊南投茶博

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

韓國瑜國慶晚會感性喊話：明天國慶日一起舉著國旗大唱國歌

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

「絕不能放棄主權」　賴清德出席國慶晚會：沒台灣就沒中華民國

哪位對手在搞境外勢力？　郝龍斌：網軍攻擊勝過民進黨1450戰力

匆匆忙忙連滾帶爬！王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人笑：嘆為觀止

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

中國客倒「2公升沐浴乳」進溫泉池！日本業者怒發公告

Volvo「最後1輛V90旅行車」正式下線！北歐旗艦謝幕共生產25萬輛

快訊／高雄女代書輕生！宮廟姊妹花遭控設局詐1.6億　3人訊後請回

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

冒名「吳思瑤」宣告國慶日總統府開槍　本尊氣炸報警

全台一片紅通通　娜克莉「複製路徑」也轉彎！暴風恐襲沖繩

普丁承認了！亞塞拜然客機墜毀38死「是俄方有錯」：將盡力賠償

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

閱之海筆記／《風林火山》：從武田信玄到井上靖的變陣

40分鐘國慶煙火在南投！台北101首次無人機+煙火秀　桃園也有放

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

政治熱門新聞

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

賴清德出席國慶晚會：絕不能放棄主權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

韓國瑜感性喊話：國慶日一起舉著國旗大唱國歌

涉詐助理費1412萬起訴　林宜瑾發聲了

2025國民黨黨主席選舉　桃園挺「鄭」動作大

交保後首質詢！應曉薇要蔣萬安別約便當會　輝達案好好保護自己

冒名「吳思瑤」國慶要總統府開槍　本尊怒報警

韓國瑜參訪茶博邀國人遊南投看國慶焰火

誰在發動境外勢力攻擊？　郝龍斌批假民調、網軍

快訊／賴清德雙十國慶演說內容搶先看！　揭示台灣前進6大關鍵力

更多熱門

相關新聞

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」要民進黨中央立即喊停二期種電

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」要民進黨中央立即喊停二期種電

台南市議會9日進行水利局工作報告，國民黨團議員再度針對烏山頭水庫「水面光電案」開火，痛批中央執意在民生水源地「種電」，不顧民怨與環境疑慮，要求立即拆除一期光電板、全面停工二期計畫，「不要讓鄉親喝光電水」，水利局長邱忠川回應，將向中央轉達議員與地方民意的反對聲浪。

黃國昌批中央救災失能　民進黨：扭曲事實對一線救災人員莫大傷害

黃國昌批中央救災失能　民進黨：扭曲事實對一線救災人員莫大傷害

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

綠委林宜瑾涉詐助理費千萬遭起訴　吳宗憲分析：7年以上重罪跑不掉

綠委林宜瑾涉詐助理費千萬遭起訴　吳宗憲分析：7年以上重罪跑不掉

關鍵字：

吳思瑤民進黨冒名恐嚇國慶日報警

讀者迴響

熱門新聞

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

遠離肺腺癌！營養師點名「3類食物」不要碰

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

更多

最夯影音

更多
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面