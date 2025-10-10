　
社會 社會焦點 保障人權

壽星哭哭！20歲客製蛋糕剩奶油渣　他肚子餓「整盤端走」吃了

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名20歲蔡姓女子日前在駁二藝術特區慶生，她先將蛋糕放在桌上，轉頭就和朋友到大港橋拍照，沒想到一行人回來要開箱蛋糕吹蠟燭，發現蛋糕竟然整盤被端走，只剩桌子沾了奶油，氣不過報警處理。警方循線找到當時路過的一名男子，他坦承當時肚子餓吃了蛋糕，警方訊後依侵佔罪移送偵辦。

▲蔡姓女子和朋友到駁二慶生，拍完照回來發現蛋糕整盤被端走。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡姓女子和朋友到駁二慶生，拍完照回來發現蛋糕整盤被端走。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在8日晚間11點多，警方接獲有一名20歲蔡姓女子報案，蔡女氣炸表示，她和朋友在駁二藝術特區慶生，先將價值1500元的客製化生日蛋糕放在桌上，一行人先到大港橋後再回來吃蛋糕，沒想到回來發現袋子被動過，桌子還沾了奶油和蛋糕屑，蛋糕則不翼而飛。

蔡女氣不過，直呼蛋糕雖算不上昂貴，但是客製化蛋糕別具意義，也不是很好訂，沒想到20歲開頭就這麼戲劇化。

▲蔡姓女子和朋友到駁二慶生，拍完照回來發現蛋糕整盤被端走。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲客製化生日蛋糕只剩奶油渣，路人肚子餓整盤端走吃了。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調閱監視器，發現當時一名65歲郭姓男子騎乘自行車經過，停在一旁翻看桌上的東西，並打開袋子取出蛋糕，索性直接整盤端走，邊牽車邊嗑蛋糕。

警方將郭男查緝到案時，郭男坦承有吃蛋糕，是因為當時太餓了，又怕被人發現才會邊走邊吃。警方訊問後，依侵佔罪將郭男移送地檢署偵辦。

▲▼客製化生日蛋糕只剩奶油渣，他路過餓到整盤端走。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲客製化生日蛋糕只剩奶油渣，他路過餓到整盤端走。（圖／記者許宥孺翻攝）

「高挑白衣女」路中跳舞　路人急報警

「高挑白衣女」路中跳舞　路人急報警

高雄鳳山區中山東路昨(9)日晚間8時許，突然出現一名身著短洋裝的年輕女子在路中央跳舞，民眾目睹危險畫面隨即報警，警方到場趕忙上前制止、引導至路旁安撫情緒，發現為19歲鄭姓女子因情緒躁動不穩定，才做出危險行為，立即通知鄭女家屬一同將其送往長庚醫院。

高雄甲仙鼓山兩頭燒　2人送醫

高雄甲仙鼓山兩頭燒　2人送醫

狠刺超商女店員30刀　前男友判8年賠182萬

狠刺超商女店員30刀　前男友判8年賠182萬

噁男誘2少女裸聊！「下體塞小黃瓜」流血不能停

噁男誘2少女裸聊！「下體塞小黃瓜」流血不能停

國慶升旗移師澄清湖！陳其邁曝：全台首例「高球場變公園」

國慶升旗移師澄清湖！陳其邁曝：全台首例「高球場變公園」

