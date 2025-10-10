高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

▲嘉義最強控肉飯「一點散漫」插旗高雄，主打個人中式定食。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄夜貓子又有新店可以嚐鮮了！嘉義排隊名店「一點散漫」近期南下展店，將中式定食結合靈魂調酒、現場DJ，不管是自己吃飯還是揪友開轟趴都很可以。KTV南霸天享溫馨則推出全新餐飲品牌「打享野鍋」，最低每人299元就享有機時蔬、野菜吃到飽。

被「港都潮玩指南」推薦的嘉義名店「一點散漫」，有別於傳統中式桌菜，主打一人也能吃的個人份定食，結合創意調酒，從傍晚6點營業至凌晨2點，店內以燈光、音樂動畫投影營造氛圍，搭配一週4天現場DJ演出，不管是一個人來吧檯耍自閉，還是揪朋友來包廂開趴，氣氛直接拉滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲店內除了定食也有創意調酒。（圖／記者許宥孺翻攝）



一點散漫老闆王品翔表示，將以打響名號的起家菜「老頑童慢燉控肉」，推出至少10款招牌特色主食，包括朝天醬爆宮保雞、老靈魂梅香排骨、香茅青檸蒜苗豬等，每份定食含3樣手作小菜、荷包蛋、特選小農芋香米、慢熬湯品、飲品及甜點。

▲享溫馨KTV打造全新餐飲品牌「打享野鍋」。（圖／記者許宥孺翻攝）



KTV南霸天享溫馨近期也跨足火鍋市場，總經理李奇霖觀察到，餐飲市場專注養生野菜的火鍋品牌稀少，因此他親自規劃打造全新餐飲品牌「打享野鍋」，最低每人299元即享「野菜、有機時蔬」吃到飽，另還可搭配肉品、海鮮及自助吧。

李奇霖表示，他實地探訪數加農場，最終決定與台南官田一家獲神農獎的永續農場合作，選用天然網室栽培、無農藥化肥，蔬菜均通過CAS優良農產品標章，就是確保能讓顧客品嚐到當季天然新鮮的蔬菜。

▲享溫馨總經理李奇霖（左）實地探訪有機農場，確保採購新鮮天然蔬菜。（圖／記者許宥孺翻攝）



目前「打享野鍋」已在大寮、岡山、五福3家門市展店，業者也推出樂齡友善回饋，凡65歲以上用餐只要239元即享野菜、有機時蔬、自助吧吃到飽外，再加贈精緻肉盤2份。限時活動推出尊榮VIP卡，只要當次消費滿2000元即可獲得，憑卡消費可免費兌換肉品海鮮。