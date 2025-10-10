　
社會 社會焦點 保障人權

高雄19歲女與經理激戰後亡　家屬控「吃避孕藥害的」求償900萬元

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男女示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名19歲女工讀生小美（化名）在與店經理小黎（化名）約會後不幸身亡，家屬指控小黎過失導致死亡並向公司連帶求償，但法院最終駁回所有請求，不認定有侵權行為。

根據判決書，事件發生於西元2020年6月28日，小美在高雄一間文創店工讀，小黎是店經理。家屬主張小黎利用職務之便，與小美發生性行為並要求服用避孕藥，導致小美出現身體不適。事發當天，小黎邀約小美到家中吃飯並發生性行為，小美隨後呼吸困難，直至下午2點44分才通報救護車送醫，最終於當日下午4點11分宣告不治。

家屬認為小黎延誤送醫且強迫性行為，造成小美主動脈剝離死亡，並向公司及小黎求償逾900萬元。小黎則否認知情小美重大疾病，強調死因屬自然，且避孕藥無致命副作用，公司則稱事發已離職且非職務行為。

判決指出，法醫鑑定小美死因為升主動脈剝離性動脈瘤破裂出血，屬突發性自然死亡，無證據顯示服用避孕藥或性行為導致死亡風險升高。醫院資料亦認定小美身體不適期間仍從事運動及上班，未有明顯危險徵兆。法院認定小黎並無醫學專業，難以預見或防範突發狀況，且通報及送醫時間無延誤，無法證明其有過失或與死亡具因果關係，家屬求償理由不成立。全案判決駁回，家屬仍可於判決送達後20日內提出上訴。

