彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

▲某所高職學生對學生學用具抹大便還用寶特瓶灌馬桶水。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一所高職近日驚傳霸凌事件，疑似一名加害者使用「沾有排泄物的衛生紙」塗抹學生的書桌、書包與文具，甚至將寶特瓶「灌馬桶水」。更離譜的是，整個過程被拍成影片，上傳至社群平台Threads，吸引超過3萬次觀看，引爆全民怒火。校方緊急聲明，已啟動校園霸凌處理機制，並為維持調查秩序，並暫時關閉粉專留言，強調目前相關學生均正常到校，事件正依法處理中。

流出的影片內容極度噁心。畫面中清楚記錄，一名同學手持骯髒的衛生紙，反覆且刻意地塗抹在疑似受害學生的個人物品上。隨後，更拿起學生的寶特瓶走進廁所，影片明確顯示其後續動作，強烈暗示寶特瓶內被裝入了馬桶水。此等行徑已遠超惡作劇範疇，涉及嚴重侮辱與傷害。

▲某所高職發聲明。（圖／翻攝自該校臉書粉專）

影片曝光後，網友群情激憤，留言灌爆相關討論區：「這已經不是玩笑，是犯罪行為！」、「為什麼旁邊的人不只不阻止，還幫忙錄影甚至自己PO網？」、「對受害者來說，這絕對是一輩子的心理陰影。」更有消息指出，受害學生的家屬得知後悲憤交集，堅持對加害者提出法律告訴，此舉也獲得大批網友支持。不過警方表示，尚未接獲相關的報案。

面對排山倒海的社會輿論與法律究責壓力，校方於12日下午4點18分在官方臉書發布聲明。校方表示，在掌握相關影片後，已立即完成校安通報，並正式啟動校園霸凌防制程序。校方指出，將於近期組成「校園霸凌事件處理小組」，為確保調查的獨立與公正，小組中過半數委員將來自教育部建置的「生對生霸凌事件專業調和及調查人才庫」，引入外部專業人士參與。

後續，調查小組將依《校園霸凌防制準則》等規定，嚴正調查事件經過。校方也承諾，將提供所有當事學生（包含受害者與涉嫌加害者）必要的輔導資源與協助，以維護學生權益。然而，由於霸凌情節嚴重，疑似涉及刑事犯罪，受害學生家屬的提告行動恐讓事件同時進入司法程序。

校方在聲明中特別說明，為防止粉絲專頁被情緒性留言洗版，影響正式公告的發布與調查工作的進行，已決議暫時關閉該頁面留言功能。校方呼籲社會大眾保持理性，讓事件回歸校園霸凌處理的法定程序與司法調查，由專業人員公正處理。