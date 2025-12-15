　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳男被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳龍滿（中）一審被判死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市63歲吳龍滿2023年因嫌樓上鄰居夫妻太吵，竟拿刀在2名幼童眼前將鄰居夫妻殺死。高雄地院合議庭審理，認為吳男預謀殺人且手段殘忍，毫無悔意，無教化可能，審酌後判處吳男死刑，全案上訴後，高雄高分院今（15）日開庭，原本有意傳死者夫妻的2名兒子作證，但2名幼童在接獲傳票後情緒不穩，醫師評估後不宜出庭作證，因此沒有出庭。

全案發生在2023年9月15日上午7點多，吳龍滿居住在高雄苓雅區某大樓13樓，他不滿14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓，由於當時羅男的妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，他上樓後直接闖入屋裡，並在2名孩子眼前將羅男及蔡女砍死。

孩子目睹殺人過程，嚇得衝到樓下管理室求救，崩潰哭喊爸媽被殺了，管理員聽了立刻報警。吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

高雄地院審理後認為，吳龍滿預謀殺人，且犯罪事實明確，犯後毫無悔意，根據調查及醫院鑑定報告，顯示吳男沒有情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，加上沒有其他刑法所定減刑條件適用，法官一致決判處吳男死刑、褫奪公權終身。

吳男放棄上訴，檢察官依職權上訴，高雄高分院今日上午開庭，原本有意傳死者夫妻的2名兒子作證，2名幼童目前仍在台北就醫，在接獲傳票後情緒不穩，醫師評估後不宜出庭作證，因此沒有出庭。

法官另傳吳龍滿的妻子、兒子出庭，以了解吳的生活、作息、情緒，以作為量刑的依據，但兩人也沒有出庭，吳龍滿在庭上仍否認犯行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

快訊／台中20多歲重機騎士出事　噴墜「1層樓高橋下」命危搶救中

通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

台中街頭驚見「血淋淋斷手」！原來是玩具假手　主人恐挨罰

屏東男3度酒駕遭罰27萬還一度判刑　執行分署轉介酒癮治療

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

快訊／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！兇嫌赴警局投案

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

快訊／台中20多歲重機騎士出事　噴墜「1層樓高橋下」命危搶救中

通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

台中街頭驚見「血淋淋斷手」！原來是玩具假手　主人恐挨罰

屏東男3度酒駕遭罰27萬還一度判刑　執行分署轉介酒癮治療

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

快訊／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！兇嫌赴警局投案

龍山寺千人搶點燈！民眾排7天搶頭香　800號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！嫌赴警局投案

2男「信義超跑巷」猛砸酒瓶　網轟：以為很帥

高雄餐廳遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！衛生局將開罰

更多熱門

相關新聞

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

車站內砍殺母女檔　傷害罪輕判1年7月

台中豐原車站今年8月發生當眾砍人案，黃男不滿前女友母女不讓自己陪產檢，竟不甩保護令強行跟隨，還在車站大廳內拿刀刺擊2人，檢方以殺人未遂起訴黃。但中院審理後，改以傷害罪論處，全案依2個傷害罪合併判處1年7月，可上訴。

她殺家暴夫被關7年　公婆收「血錢」逃死

她殺家暴夫被關7年　公婆收「血錢」逃死

男砍檳榔攤闆娘亡　晚間遭收押

男砍檳榔攤闆娘亡　晚間遭收押

弟當「7年奴才」假裝閒聊噴哥哥鹽酸

弟當「7年奴才」假裝閒聊噴哥哥鹽酸

低價買車吸金百億　伊朗詐欺犯絞刑處決

低價買車吸金百億　伊朗詐欺犯絞刑處決

關鍵字：

高雄男砍殺鄰居夫妻死刑情緒不穩

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面