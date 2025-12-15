高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

▲涉嫌殺死兩名鄰居的吳龍滿（中）一審被判死刑。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市63歲吳龍滿2023年因嫌樓上鄰居夫妻太吵，竟拿刀在2名幼童眼前將鄰居夫妻殺死。高雄地院合議庭審理，認為吳男預謀殺人且手段殘忍，毫無悔意，無教化可能，審酌後判處吳男死刑，全案上訴後，高雄高分院今（15）日開庭，原本有意傳死者夫妻的2名兒子作證，但2名幼童在接獲傳票後情緒不穩，醫師評估後不宜出庭作證，因此沒有出庭。

全案發生在2023年9月15日上午7點多，吳龍滿居住在高雄苓雅區某大樓13樓，他不滿14樓羅男夫妻一家長期發出噪音，拿出預先買好的水果刀從逃生梯上樓，由於當時羅男的妻子蔡女正要帶2名兒子出門上學，他上樓後直接闖入屋裡，並在2名孩子眼前將羅男及蔡女砍死。

孩子目睹殺人過程，嚇得衝到樓下管理室求救，崩潰哭喊爸媽被殺了，管理員聽了立刻報警。吳龍滿殺人後，立即逃離現場，並騎車一路南下，過程中一邊藏匿凶刀、作案衣物，企圖湮滅證物，但多次被沿途監視器拍下，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。

高雄地院審理後認為，吳龍滿預謀殺人，且犯罪事實明確，犯後毫無悔意，根據調查及醫院鑑定報告，顯示吳男沒有情緒障礙症、憂鬱症等精神疾病，加上沒有其他刑法所定減刑條件適用，法官一致決判處吳男死刑、褫奪公權終身。

吳男放棄上訴，檢察官依職權上訴，高雄高分院今日上午開庭，原本有意傳死者夫妻的2名兒子作證，2名幼童目前仍在台北就醫，在接獲傳票後情緒不穩，醫師評估後不宜出庭作證，因此沒有出庭。

法官另傳吳龍滿的妻子、兒子出庭，以了解吳的生活、作息、情緒，以作為量刑的依據，但兩人也沒有出庭，吳龍滿在庭上仍否認犯行。