幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

▲高雄爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳，至少10名幼童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園區驚傳幼兒園兒虐事件，市議員邱于軒接獲家長陳情，有幼童遭捏打、逼青蛙跳，甚至還要下跪道歉，還有男主任「特別關照」女學生，抱女童坐大腿及要求親親，逾10童受害。經教育局調查後，負責人謝冰雁所有的3所育機構中，共有5名教保員涉有不當行為，依法將5人停職接受調查，同時也公布機構名稱；此外，教育局也查出機構有違規，共計開罰16萬2000元。

幼兒園家長控訴，林園區同一機構的幼兒園發生兒虐，謝姓園長自詡他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進去就讀，沒想到竟是惡夢的開始。校內有員工多次目睹老師拉扯孩子身體、打孩子，甚至某男性主任只對「女學童」特別關照，常常將可愛的女童抱在大腿上、要女童親他一下。

▲幼童回家會突然下跪，家長一問才知幼兒園竟教下跪道歉。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

家長也痛指，孩子突然會下跪道歉，一問才知道，如果在學校做錯事，不僅會被老師打，還會被帶進黑黑的小房間，造成孩童會情緒激動爆哭並有咬指甲情況。類似情況還有用戒尺恐嚇、捏臉頰打巴掌，初步至少10名幼童受害。

教育局接獲陳情後，立即指示園所保存並送交近30日內的監視器畫面，調查後發現，有5名教保服務人員涉有對幼兒罰站、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為。已依法將5名涉案人員停職，並由專案小組進一步調查，以釐清受害幼兒人數及具體情節。

▲▼高雄再爆虐童！教育局會同勞工局前往幼兒園稽查。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

教育局今日表示，9日已公布園所及負責人名稱，如查獲違法對待幼兒情節屬實，將依法最重處新臺幣60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。同時，相關機構也可能依情節輕重，面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。

教育局進一步查出，負責人謝冰雁名下的林園郵局職場互助教保服務中心，涉及分科教學及未依備查項目收費；林園非營利幼兒園大班未配置1名教師；中芸非營利幼兒園，則進用未具資格的教保服務人員。

教育局表示，違規事項都已依法函送行政裁處通知書，分別裁罰分科教學負責人罰鍰6000元、未依備查項目收費負責人罰鍰6萬元、大班未配置教師負責人罰鍰6000元、進用未具資格教保服務人員則裁罰負責人6萬元及行為人3萬元，合計裁罰金額達新臺幣16萬2000元。同時，10月13日起，教育局將委請教保輔導團及督學進駐園所，建立外部督導機制，強化營運監管、觀課與訪視輔導，以確保幼兒受教安全與權益。