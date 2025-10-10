　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲高雄爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳，至少10名幼童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園區驚傳幼兒園兒虐事件，市議員邱于軒接獲家長陳情，有幼童遭捏打、逼青蛙跳，甚至還要下跪道歉，還有男主任「特別關照」女學生，抱女童坐大腿及要求親親，逾10童受害。經教育局調查後，負責人謝冰雁所有的3所育機構中，共有5名教保員涉有不當行為，依法將5人停職接受調查，同時也公布機構名稱；此外，教育局也查出機構有違規，共計開罰16萬2000元。

幼兒園家長控訴，林園區同一機構的幼兒園發生兒虐，謝姓園長自詡他的園所是濁水溪以南最好的幼兒園，吸引了大批家長爭相將孩子送進去就讀，沒想到竟是惡夢的開始。校內有員工多次目睹老師拉扯孩子身體、打孩子，甚至某男性主任只對「女學童」特別關照，常常將可愛的女童抱在大腿上、要女童親他一下。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲幼童回家會突然下跪，家長一問才知幼兒園竟教下跪道歉。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

家長也痛指，孩子突然會下跪道歉，一問才知道，如果在學校做錯事，不僅會被老師打，還會被帶進黑黑的小房間，造成孩童會情緒激動爆哭並有咬指甲情況。類似情況還有用戒尺恐嚇、捏臉頰打巴掌，初步至少10名幼童受害。

教育局接獲陳情後，立即指示園所保存並送交近30日內的監視器畫面，調查後發現，有5名教保服務人員涉有對幼兒罰站、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為。已依法將5名涉案人員停職，並由專案小組進一步調查，以釐清受害幼兒人數及具體情節。

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄再爆虐童！教育局會同勞工局前往幼兒園稽查。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

▲▼高雄再爆虐童！幼兒園逼童下跪道歉、青蛙跳　至少10童受害。（圖／高雄市議員邱于軒提供）

教育局今日表示，9日已公布園所及負責人名稱，如查獲違法對待幼兒情節屬實，將依法最重處新臺幣60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。同時，相關機構也可能依情節輕重，面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。

教育局進一步查出，負責人謝冰雁名下的林園郵局職場互助教保服務中心，涉及分科教學及未依備查項目收費；林園非營利幼兒園大班未配置1名教師；中芸非營利幼兒園，則進用未具資格的教保服務人員。

教育局表示，違規事項都已依法函送行政裁處通知書，分別裁罰分科教學負責人罰鍰6000元、未依備查項目收費負責人罰鍰6萬元、大班未配置教師負責人罰鍰6000元、進用未具資格教保服務人員則裁罰負責人6萬元及行為人3萬元，合計裁罰金額達新臺幣16萬2000元。同時，10月13日起，教育局將委請教保輔導團及督學進駐園所，建立外部督導機制，強化營運監管、觀課與訪視輔導，以確保幼兒受教安全與權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了
超暖！　身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」
大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」：待不下去
茶行闆娘遭毒駕撞死　「單腳勇士」孫悲痛：上天考驗有點多
台北101國慶煙火A、B計畫曝光　賈永婕擔憂：請保佑我
郭書瑤解放內衣炸E級上圍！　「低胸溢出超兇事業線」激辣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／八里台北港外重大車禍！汽車高速逆撞腳踏車　騎士命危

快訊／衝茶行撞死闆娘BMW男醒了！已做完筆錄　明毒駕致死罪移送

快訊／台64線重機自撞護欄！騎士墜10多公尺高架橋　雙腿骨折命危

白色保時捷疑為閃狗失控！一連衝撞7車　車頭爛毀慘況曝光

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

開朗茶行闆娘遭毒駕撞死「單腳勇士」孫悲痛：上天給的考驗有點多

幼兒園傳虐童！男師抱女童坐腿　高市府公布負責人姓名...5師停職

斷了18天！馬太鞍溪橋涵管便道通車...限5噸以下　居民放炮慶祝

課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

癌末母子賣房砸千萬上心靈課程　被逼和同性結婚...還要舔腳趾

快訊／八里台北港外重大車禍！汽車高速逆撞腳踏車　騎士命危

快訊／衝茶行撞死闆娘BMW男醒了！已做完筆錄　明毒駕致死罪移送

快訊／台64線重機自撞護欄！騎士墜10多公尺高架橋　雙腿骨折命危

白色保時捷疑為閃狗失控！一連衝撞7車　車頭爛毀慘況曝光

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

新人歌手拍MV「慘遇豪雨攪局」場景全淹水　傻眼：太誇張

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

呂文婉手拿國旗慶國慶！　燦笑喊：中華民國生日快樂

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

峴港必吃披薩餐廳「Pizza 4P’s」　現點現做、24種口味185元起

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

挑戰賽首戰湧進13124人破澄清湖紀錄！歷年第四高

【太誠實了吧】湘荷妹妹大方分享餅乾...原來是怕吃不完XD

社會熱門新聞

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

即／員林國慶夜送肉粽　路線強碰煙火車流

他偷鳳梨酥藏飯店　兩手空空逛大街30分鐘

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

瑞芳礦洞驚見「戴頭燈」人骨　初判死亡逾半年

即／衝進茶行撞死闆娘　BMW男醒了

「牙痛男」舉手站路中被撞　四肢骨折慘死

即／台64線重機自撞護欄　騎士墜10多公尺命危

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

茶行闆娘被稱活菩薩　孝子悲：不敢去殯儀館

更多熱門

相關新聞

嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

高雄夜貓子又有新店可以嚐鮮了！嘉義排隊名店「一點散漫」近期南下展店，將中式定食結合靈魂調酒、現場DJ，不管是自己吃飯還是揪友開轟趴都很可以。KTV南霸天享溫馨則推出全新餐飲品牌「打享野鍋」，最低每人299元就享有機時蔬、野菜吃到飽。

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

連鎖店按摩爆性侵！男技師指姦女顧客

高雄鼓山公寓疑人為縱火！鄰居揭「有聽見吵架聲」

高雄鼓山公寓疑人為縱火！鄰居揭「有聽見吵架聲」

客製化生日蛋糕只剩奶油渣　路人餓到整盤端走

客製化生日蛋糕只剩奶油渣　路人餓到整盤端走

「高挑白衣女」路中跳舞　路人急報警

「高挑白衣女」路中跳舞　路人急報警

關鍵字：

高雄兒虐虐童林園邱于軒教育局

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面