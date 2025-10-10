賴清德國慶談「強化防禦」　李振廣：有收斂兩國論但升高對抗敵意

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

今天（10日）是（2025年）中華民國114年雙十國慶，總統賴清德任稍早發表內第二年國慶演說，今年兩岸論述以「國防自主」、打造「台灣之盾」防禦系統為主軸，明確提出逐年提升國防預算至GDP的3%至5%。對此，涉台學者李振廣指出，賴清德雖然收斂「兩國論」等台獨理論的論述，但實質上升高了兩岸對抗氛圍，「對大陸充滿滿的高度敵意。」

賴清德稍早發表任內第二年雙十國慶演重要講話，相較去年強調「兩岸互不隸屬」、「台獨」和一邊一國言論，今年一開始談到台灣面臨威脅挑戰，只有簡單帶過有包括「中國軍事持續擴張」。當賴亮出經濟成績單又說，「台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國。」

對此，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受訪問首先指出，與去年雙十講話相比，今年賴清德在兩岸部分「理論挑釁明顯收斂很多」，從去年520、雙十談話都強調「台獨」、「新兩國論」，主打「一邊一國」的高調言論，今年不提理論，轉而包裝「防衛台灣」，把大陸視為安全威脅。

針對賴清德提到今年適逢二戰說法，不是「勝利」而是「終戰」80周年，刻意強調威權主義持續擴張，國際秩序再次面臨嚴峻挑戰。台海、東海與南海安全，以及整個第一島鏈的穩定，正受到嚴重威脅。

李振廣進一步分析，賴清德談話中仍使用「終戰80年」一詞，而非「二戰勝利80周年」，在國際表述上「顯得與日本立場相近」。

「當全球主流表述都是紀念『二戰勝利』，包括美、英、法、俄與中國，唯獨日本習慣稱『終戰』。」李振廣繼續說，「賴清德用這個詞，反映他仍站在當年侵略者的立場上來看這段歷史，這是非常不妥的，讓外界認定他就是當年日本軍國主義，以及當年法西斯主的接班人。」

賴清德還指出，二戰的結局告訴世人「侵略必敗、團結必勝」，而和平必須靠實力維護。今年底將提出國防特別預算；明年度國防支出將超過GDP的3%，並預計在2030年前達到5%，展現捍衛國家的決心。增加國防預算是面對敵情威脅的必要行動，同時也將推動國防產業發展，朝三大方向前進。其中，加速打造「台灣之盾」（T-Dome），建構分層防禦與高效攔截的防空系統引發外界關注。

李振廣認為，賴清德大幅提高軍費支出，反而讓兩岸緊張局勢更為惡化。「他對大陸敵意滿滿，讓人感受以大陸為敵的態度非常頑固，提高防衛預算就是要實實在在搞對抗，即使兩岸言論收斂，對抗力度提升了。」

李振廣也指出，「（賴清德）如果不想把台灣的年輕人推向戰場，面臨兵凶戰危險境，他需要改弦易轍，要換思考路徑。需要改變對大陸深深的敵意，如果他放棄『台獨』，台海可以有和平的，不會對抗的那麼激烈。」

他強調，大陸方面一貫主張和平發展與交流合作，不希望兩岸走向對抗衝突，「但如果挑戰來了，依照大陸民眾的秉性也不會退縮害怕」。

李振廣指出，從馬英九時期的和平穩定到賴清德上任後的緊張升溫，「癥結在於賴清德試圖改變台海現狀」。他批評賴清德「倒打一耙」，把兩岸不穩定歸咎於大陸，忽視自己在挑釁現狀的責任。

另外，對於賴清德談話中提及的經濟建設與產業藍圖，李振廣則形容又是「畫大餅」。他指出，賴清德在防災、救災及經濟治理等方面表現不佳，「若他連花蓮、台南的災後重建都做不好，又談什麼產業升級、創造就業？」他諷刺說，「如果他能保住台灣最珍貴資產台積電不被美國掏空，台灣人民就該燒高香了。」

李振廣最後強調，兩岸和平的關鍵不在軍費多寡，而在於政治誠意與民心溝通。「只要放棄台獨、減少敵意，兩岸完全有機會重啟交流。」呼籲賴清德應放下對立思維，回到務實治理與和平發展的軌道上。