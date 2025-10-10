賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

中華民國114年雙十國慶今（10日）登場，總統賴清德稍早發表重要談話，相較去年沒有提及「兩國論」或「兩岸互不隸屬」等論述，看似較有收斂，主軸聚焦於「強化國防」來打造「台灣之盾系統，並明確提出將國防預算逐年提高至GDP的3%至5%。涉台學者包承柯受訪指出，沒看見賴清德遞出善意橄欖枝，「以武謀獨」立場並未改變。他也諷刺，就算把軍費預算100%投入軍事防禦，也不足以對抗大陸，這是「癡心妄想」。

賴清德今年國慶演說對於「加強國防」有很長篇幅介紹。首先提及今年適逢二戰，依舊不是說「勝利」而是「終戰」80周年，刻意強調威權主義持續擴張，國際秩序再次面臨嚴峻挑戰。台海、東海與南海安全，以及整個第一島鏈的穩定，正受到嚴重威脅。

賴清德還指出，二戰的結局告訴世人「侵略必敗、團結必勝」，和平必須靠實力維護。今年底將提出國防特別預算；明年度國防支出將超過GDP的3%，並預計在2030年前達到5%，展現捍衛國家的決心。增加國防預算是面對敵情威脅的必要行動，同時也將推動國防產業發展。

上海東亞研究所研究員包承柯分析，賴清德雖未再提「互不隸屬」或「境外敵對勢力」等表述，但從字裡行間仍可看出其「台獨」分裂立場依舊。表面上沒說「兩岸互不隸屬」，實際上字裡行間感受出來一邊一國的概念，都可以看得出其「台獨」思想。

包承柯進一步強調，賴清德「台獨」分裂意圖從未改變，即使提及《2758號決議》也沒有提台灣，又提出加強國防預算、搞軍事對抗等說法。「實際上，他心底就是維持『台獨』分裂、『以武謀獨』政策的方向，這些基本立場沒有發生任何改變。」

針對賴清德提出國防預算提高至GDP 3%至5%，包承柯指出，「賴就是想與大陸對著幹，但又不是軍備競賽，只是『以武謀獨』，就算防禦費用投入3%、5%，想和大陸比拚是癡心妄想，兩岸之間的軍事實力差距太大，不可能。」

「即使投入100％，把今年生產出來的軍事費用全部投入軍事防禦，都不足以對抗中國大陸的」，包承柯諷刺的說。

包成柯指出，賴清德在演說中反覆強調「全民防衛」、「堅守主權」等口號，實際上對抗意味濃厚。「我絲毫看不出有遞出橄欖枝的信息，他對抗的成分很大。」

他最後強調，花再多的錢都不足以解決台灣軍事防衛，維持台海和平穩定的「唯一」核心要素依舊是「九二共識」與「一中原則」立場。「台灣若能回到這個政治基礎上，不需花費巨額軍費，也能確保兩岸和平穩定。若拒絕這個共識，無論再多預算，都無法解決安全問題。」

