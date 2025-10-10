　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

中華民國114年雙十國慶今（10日）登場，總統賴清德稍早發表重要談話，相較去年沒有提及「兩國論」或「兩岸互不隸屬」等論述，看似較有收斂，主軸聚焦於「強化國防」來打造「台灣之盾系統，並明確提出將國防預算逐年提高至GDP的3%至5%。涉台學者包承柯受訪指出，沒看見賴清德遞出善意橄欖枝，「以武謀獨」立場並未改變。他也諷刺，就算把軍費預算100%投入軍事防禦，也不足以對抗大陸，這是「癡心妄想」。

賴清德今年國慶演說對於「加強國防」有很長篇幅介紹。首先提及今年適逢二戰，依舊不是說「勝利」而是「終戰」80周年，刻意強調威權主義持續擴張，國際秩序再次面臨嚴峻挑戰。台海、東海與南海安全，以及整個第一島鏈的穩定，正受到嚴重威脅。

賴清德還指出，二戰的結局告訴世人「侵略必敗、團結必勝」，和平必須靠實力維護。今年底將提出國防特別預算；明年度國防支出將超過GDP的3%，並預計在2030年前達到5%，展現捍衛國家的決心。增加國防預算是面對敵情威脅的必要行動，同時也將推動國防產業發展。

上海東亞研究所研究員包承柯分析，賴清德雖未再提「互不隸屬」或「境外敵對勢力」等表述，但從字裡行間仍可看出其「台獨」分裂立場依舊。表面上沒說「兩岸互不隸屬」，實際上字裡行間感受出來一邊一國的概念，都可以看得出其「台獨」思想。

包承柯進一步強調，賴清德「台獨」分裂意圖從未改變，即使提及《2758號決議》也沒有提台灣，又提出加強國防預算、搞軍事對抗等說法。「實際上，他心底就是維持『台獨』分裂、『以武謀獨』政策的方向，這些基本立場沒有發生任何改變。」

針對賴清德提出國防預算提高至GDP 3%至5%，包承柯指出，「賴就是想與大陸對著幹，但又不是軍備競賽，只是『以武謀獨』，就算防禦費用投入3%、5%，想和大陸比拚是癡心妄想，兩岸之間的軍事實力差距太大，不可能。」

「即使投入100％，把今年生產出來的軍事費用全部投入軍事防禦，都不足以對抗中國大陸的」，包承柯諷刺的說。

包成柯指出，賴清德在演說中反覆強調「全民防衛」、「堅守主權」等口號，實際上對抗意味濃厚。「我絲毫看不出有遞出橄欖枝的信息，他對抗的成分很大。」

他最後強調，花再多的錢都不足以解決台灣軍事防衛，維持台海和平穩定的「唯一」核心要素依舊是「九二共識」與「一中原則」立場。「台灣若能回到這個政治基礎上，不需花費巨額軍費，也能確保兩岸和平穩定。若拒絕這個共識，無論再多預算，都無法解決安全問題。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

冷到破紀錄！中國北方暴雨超36小時　居民嘆：秋天已穿羽絨外套

賴清德國慶未提「兩國論」　李振廣：看似收斂！實則升高對抗敵意

中國與澳洲巨頭簽署協議　成功壓低鐵礦石價格

金正恩會李強：堅定支持一中原則、反對台獨分裂

邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

不拍雜誌了！　古裝男神「劉宇寧」親吐不捨原因…暖哭粉絲

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

冷到破紀錄！中國北方暴雨超36小時　居民嘆：秋天已穿羽絨外套

賴清德國慶未提「兩國論」　李振廣：看似收斂！實則升高對抗敵意

中國與澳洲巨頭簽署協議　成功壓低鐵礦石價格

金正恩會李強：堅定支持一中原則、反對台獨分裂

邱垂正：去年獲准定居台灣港澳人士創近10年新高

不拍雜誌了！　古裝男神「劉宇寧」親吐不捨原因…暖哭粉絲

蔡崇信：阿里巴巴尚未因AI裁員　但估代碼已有30%為AI編寫

陸國安部公布3名台獨水軍個資　稱我軍情局操盤偽造「紅頭字文件」

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

【太誠實了吧】湘荷妹妹大方分享餅乾...原來是怕吃不完XD

大陸熱門新聞

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

陸國安部又公布3名台獨水軍個資

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：不當狗解禁不了

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

陸劇帶紅城市！《慶餘年》拍攝地門票銷量增125%

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

他夜困五台山遇「靈狐指路」？

NBA睽違6年重返中國　10球星將現身

更多熱門

相關新聞

賴清德喊「變局中奮起新台灣」　藍轟：自我陶醉的國家級脫口秀

賴清德喊「變局中奮起新台灣」　藍轟：自我陶醉的國家級脫口秀

今日是雙十國慶，總統賴清德在國慶演說中高喊「變局中奮起的新台灣」，自詡為帶領台灣打造「護國群山」與「AI新十大建設」。對此，國民黨立委許宇甄強調，賴清德的國慶演說充滿豪言壯語，但卻欠缺誠實面對現實的勇氣。台灣的經濟要成長，靠的不是口號，而是產業紮根於本土；區域要和平，需理性處理兩岸與國際關係；電力要穩定，必須以科學而非意識形態為依據。真正的「奮起台灣」，不是在變局中自我催眠；真正的領導者，應該實踐政策，而非在國慶日上，演出一場自我陶醉的國家級政治脫口秀。

留住輝達！謝金河：若搞不定，總統應出手

留住輝達！謝金河：若搞不定，總統應出手

雷虎小組壓軸衝場！　5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

雷虎小組壓軸衝場！　5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

賴清德加強國防預算　李振廣：對大陸有高度敵意對抗

賴清德加強國防預算　李振廣：對大陸有高度敵意對抗

黃國昌國慶喊話賴清德降低對立　吳思瑤酸：有多少人被他跟監偷拍？

黃國昌國慶喊話賴清德降低對立　吳思瑤酸：有多少人被他跟監偷拍？

關鍵字：

賴清德國慶演說國防預算台獨兩岸包承柯

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面