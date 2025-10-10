　
政治

行政院災後慰助服務站連假不打烊　每天投入150人協助災民

▲▼行政院災後慰助一站式服務站。（圖／行政院提供）

▲行政院災後慰助一站式服務站連假不打烊。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院災後慰助服務站自10月7日啟用以來，累積3254人次申請，慰助金已完成531戶匯款入帳。行政院表示，服務站國慶連假期間不中斷，運作到10月12日，提醒尚未完成申請或補件的鄉親，把握最後兩天前來辦理。工程會主委陳金德表示，服務站及入村外訪團隊平均每日投入150名跨部會人員，確保災民能在現場或家中即時獲得協助。

行政院災後慰助服務站表示，截至昨（9）日止，慰助金已完成 531戶匯款入帳，申請累積 3254人次，後續將由跨部會進行核對。

除慰助金外，各項服務也持續受理，三天來共受理 2149件。包括車輛報廢監理業務1016件、原住民諮詢服務366件、農業救補助327件、銀行與郵局提款卡及存摺補發203件、小型企業及商店復工貸款79件、補發健保卡52件、農會業務42件、房屋安全評估29戶、台糖地租減免12件及災民租屋補貼23件。

政務委員、工程會主委陳金德表示，一站式服務站及入村外訪團隊，平均每日投入約150名跨部會人員，確保災民能在現場或家中即時獲得協助。

陳金德指出，從中秋連假開始籌設至今，跨越兩個連假不中斷，所有部會同仁每日駐點服務，晚間並召開檢討會議，滾動調整流程與作業方式，以確保慰助申辦及資料查對作業順利推進。

陳金德也呼籲，仍有慰助金申請、證件補發、租屋、農業或金融等服務需求的鄉親，務必把握最後兩天服務時間，前往慰助站辦理或洽詢現場服務人員。

行政院災後慰助服務，地點：花蓮縣光復鄉中正路一段132號（中華電信光復服務中心；服務時間：10月7日至10月12日，每日上午8時至下午5時（連假不打烊）。

▲▼行政院災後慰助一站式服務站。（圖／行政院提供）

10/09 全台詐欺最新數據

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部8建議自保

國慶連假開始，預期將再有一波「鏟子超人」志工前往花蓮光復鄉協助災後重建復原工作，然而先前陸續傳出志工橫紋肌溶解住進加護病房，還有挖土機老闆傷口感染敗血症過世等不幸事件，衛生福利部特別提醒志工朋友，掌握八大自我照顧守則，在守護災民的同時，也記得照顧自己。

