生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台一片紅通通　娜克莉「複製路徑」也轉彎！暴風恐襲沖繩

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

▲娜克莉颱風將複製哈隆的路徑，可能侵襲沖繩、九州等地。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

太平洋雙颱共舞，中央氣象署表示，22號中颱哈隆（Halong）轉彎後持續偏東前進，預估將變性微溫帶氣旋，23號輕颱娜克莉（Nakri）則位在台北東方1290公里處，路徑和哈隆差不多，先往西北再轉彎往東。日本預報認為，娜克莉路徑可能沿著哈隆，並有可能登陸沖繩、九州等地區。

氣象署預報，娜克莉目前位於那霸東南東方690公里海面上，預測以時速20轉12公里速度，先向西北往琉球東方海面前進，後續轉向東北東朝日本南方海面進行，對台灣天氣無直接影響。台灣部分，受東北風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及恆春半島有局部短暫陣雨，花東及大台北地區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼ 。（圖／NCDR）

▲台灣仍處高壓控制範圍，天氣高溫炎熱 。（圖／NCDR）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，由於哈隆、娜克莉雙颱風都遠遠轉向，沒能把更多的東北風或涼空氣捲來台灣，因此，國慶3天連假台灣仍處在高氣壓控制範圍內，晴朗炎熱，35度以上高溫將會持續。氣象署未來3天的高溫預報，全台各地紅通通一片，西半部平地持續上看33至36度，少數午後陣雨被壓制在山區及東北角。

日本氣象廳估計，娜克莉將在周末期間自日本南方朝沖繩、九州、西日本、四國一路往東日本一側前進，需密切注意後續路徑變化。初步預報，沖繩、九州南部、四國、近畿等地皆在颱風暴風圈侵襲預報範圍內。

▲▼ 。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

台灣男入境日本　當場被捕！
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
顏正國靈堂開放時間、地點曝光！

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流水淹光復鄉，尤其佛祖街更是重災區，災民要原地重建或集體遷村引發討論。內政部長劉世芳今（9日）表示，目前仍在蒐集意見中，有許多長者不願意離開；若要做中繼屋，目前台糖有提供地點。原民會副主委谷縱‧喀勒芳安則說，「目前沒有所謂遷村議題」，族人就是希望能在原地重建家園。

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

災後特別條例增250億助花蓮　列堰塞湖監測與清淤、農地復原預算

國慶日飆36度　下波變天降溫時間點曝

氣象氣象雲娜克莉颱風颱風哈隆颱風日本氣象廳沖繩

